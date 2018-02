Bedrijfsfilantropie & fundraising: ff wennen…

Ze hingen met de benen buitenboord afgelopen dinsdag in Utrecht voor de kennissessie die koepel Nederland Filantropieland had georganiseerd over ‘corporate foundations’. De fondsenwervers wilden graag meer weten over die zich steeds meer profilerende, fondsgevende instellingen in de filantropie. Wat willen die bedrijfsfondsen? Waar vind je ze? En waarop spreek je ze aan? Uit de vragen werd duidelijk dat er honger is naar instrumentele informatie, maar elke goede relatie begint eerst met het kennismaken en doorgronden van je toekomstige partner…

Bedrijfsfondsen verdubbeld

Nederland telt inmiddels minimaal 75 zogenoemde corporate foundations: een verdubbeling in tien jaar. Ook het aantal medewerkers dat via een bedrijfsfonds vrijwilligerswerk doet is het afgelopen decennium minstens verdubbeld, schat dr. Lonneke Roza, onderzoeker aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en een van de grootste experts op het gebied van corporate philanthropy in ons land. Haar cijfers zijn een conservatieve schatting bij gebrek aan een centraal register voor dit soort fondsen. En lang niet elke corporate foundation heeft (nog) de ANBI-status.

