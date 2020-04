Het Nederlandse bedrijf Bedaffair innoveert met 100% recyclebare natuurlijke matrassen. Bedaffair is hiermee de eerste binnen de beddenbranche die een volledig 100% recyclebare natuurlijk matrassen produceert, verkoopt en kan recyclen. Matrasrecycling voor natuurlijke matrassen, zowel natuurlatex als pocketvering, bestond in zijn geheel niet. En hiermee lost het Heemsteedse bedrijf niet alleen het huidige grote matrasrecycling probleem op, maar heeft daarnaast een volledige nieuwe keteninnovatie ontwikkeld.

Het doel, van de grootste 100% natuurlijke beddenwinkel van de Benelux, is om ook de collectie bedden en beddengoed in de komende maanden 100% recyclebaar te maken. Dankzij de ambachtelijke kwaliteit van de producten is deze reeds zeer hoogstaand. Ook is elk product voorzien van duurzame keurmerken en volledig vrij van schadelijke stoffen.

Bedden voor nu en de toekomst

De bedden van Bedaffair worden nu al duurzaam en lokaal geproduceerd. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, het klimaat en de gezondheid, maar bevordert ook de kwaliteit en zodoende ook een langere levensduur van de bedden. Want de bedden van Bedaffair gaan tot 5x langer mee, dan de huidige aangeboden bedden. Gecertificeerde producten, vrij van schadelijke stoffen, dragen bij aan het welzijn van mens en milieu.

De eigenaren van Bedaffair investeren sinds 1994 in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo gebruikt de Nederlandse beddenfabrikant en aanbieder bij het vervaardigen van zijn producten puur natuurlijke, biologisch gecertificeerde, materialen en massief PEFC-hout dat wordt veredeld met natuurlijke olie.

“De verantwoording over het produceren van een schadelijk of niet-schadelijk product ligt volledig bij de fabrikant. Wij merken dat de noodzaak voor duurzame matrassen en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds groter wordt. Juist in de corona crisis hebben we gemerkt dat het milieu aanzienlijk hersteld doordat er bijvoorbeeld veel minder CO2 uitstoot is geweest,” zegt Marjolein Vaders, eigenaar Bedaffair. “Indien de producent kiest voor verantwoorde productie, zal het milieu zich direct herstellen. Daarom kiezen wij uitsluitend voor schone en eerlijke producten waarbij wij verantwoording nemen voor de hele keten. Wij vinden dat het anders kan en moet. En laten zien dat het kan. Al 26 jaar maken wij bedden voor nu en de toekomst.”

Uniek: biologisch afbreekbaar, bodemverrijkend & recyclebaar

Op dit moment en in toekomstige idealen van matrasfabrikanten en recyclingfabrikanten wordt er uitsluitend ingespeeld op 75% recycling van matrassen in 2028. Echter dit is een groot probleem. Momenteel worden 1,6 miljoen matrassen afgedankt. 35% Wordt gerecycled, een ander deel wordt verbrand, waarbij de ovens schade oplopen. Het overige komt op de afvalberg terecht, waar het 1000 jaar lang (10 generaties) schade brengt aan de bodem en het grondwater, voordat het volledig is gecomposteerd. Geen van de gebruikte grondstoffen van de huidige aangeboden matrassen kan 100% veilig of schoon worden verwerkt, verbrand of gestort. Daarom is onze matrasrecycling voor natuurlijke matrassen uniek; 100% te recyclen.

Samenwerking met Provincie Noord Holland

Voor het ontwikkelen van het 100% recyclen van natuurlijke matrassen werkt Bedaffair samen met Provincie N-H en Innomics. Eind februari won het Heemsteedse bedrijf de ‘GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation’. Hierdoor is de innovatie 100% matrasrecycling voor natuurlijke matrassen in een stroomversnelling gekomen. “Naast het mogelijk maken van een matrasrecyling dat in zijn geheel niet bestond, zijn we ook bezig met het ontwikkelen van een eigen inzameling van gebruikte natuurlijke matrassen voor recycling.”

Koploper: Al 25 jaar handgemaakte ecologische bedden en matrassen

De eigenaren van Bedaffair, Marjolein & Arend Vaders, zijn al sinds 1994 actief in het produceren en verkopen van Nederlands handgemaakte bedden en matrassen van 100% natuurlijke materialen. ‘Wij waren al ‘eco’, toen het nog niet ‘cool’ was’, vertelt Marjolein Vaders (eigenaar). ‘Het moest en zou anders vonden wij. Het merendeel van de matrassen waar mensen op sliepen en nog steeds op slapen zijn een chemische nachtmerrie. Het kernbestanddeel van deze meubels is PUR schuim, een petrochemische stof waar het RIVM al jaren voor waarschuwt. De huidige matrassen zijn van oliedelving tot in de afvalfase schadelijk, voor het milieu, het klimaat en de gezondheid van de gebruiker. Geen meubelstuk wordt zo intensief gebruikt als een matras of een zitbank. Dat het anders kan, op een volledig milieuvriendelijke en klimaatvriendelijke manier waarbij het ecosysteem onaangetast blijft, laten wij zien.”