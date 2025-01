Duurzame viskenner Bart van Olphen heeft op donderdag 16 januarin de ‘conserveria’ Tins & Fins geopend. In de nieuwe winkel aan de Prinsengracht is alleen de allerbeste duurzame blikvis te koop. Lekker, creatief, betaalbaar en verantwoord. Tins & Fins is vanaf vrijdagochtend open voor publiek.

Vis, families en kunst

In Tins & Fins vind je een nieuw assortiment met vijfentwintig next level visconserven van Fish Tales. Denk aan: sardines in harissa, scheermesjes, kokkels, octopus in olijfolie of buikspek van tonijn. Dat is uniek en nieuw voor Nederland. Een aantal van de conserven werd samen met Van Olphen speciaal ontwikkeld voor de winkel, en alle vis komt van kleine, lokale duurzame visserijen en visproducenten. Alle conserven zijn verpakt in prachtige wrappers, ontworpen door de Portugese kunstenares Ana Lisa Luças. Luças’ pentekeningen zijn kleurrijk, modern, stijlvol en stoer. Ze kreeg van Fish Tales de vrije hand om het ontwerp in te vullen.

Sam Sifton, New York Times: Bart van Olphen elevates canned tuna to the height of deliciousness.

Trend

‘Conservas’ zijn cultureel fooderfgoed in regio’s als Porto, Lissabon en Bilbao, en de aandacht voor het ambacht en duurzame kwaliteitsbedrijfjes leefde begin deze eeuw op. Blikvisliefhebber Van Olphen schreef er twee bestsellers over, die vooral in de VS enorm succesvol waren. Als de Amerikaanse influencer Ali Hooke tijdens de pandemie ‘tinned fish datenight’ lanceert is de trend compleet. In een mum van tijd gaan er ‘conserverias’ open op Times Square NY, Borough Market in Londen en in verschillende chique arrondissementen in Parijs.

Jamie Oliver over Vis op de Plank: Bart laat je als geen ander zien hoe veelzijdig vis kan zijn. Dit boek móet je in huis hebben.

Bart van Olphen

Chef, boekenschrijver, zeeschuimer en viskenner Bart van Olphen zet zich al 25 jaar in voor duurzame vis. Door te leven, koken en vissen met de meest duurzame visserijgemeenschappen over de hele wereld wil hij ervoor zorgen dat we nog generaties lang zorgeloos kunnen blijven genieten van de lekkerste vis. Blikvis is prachtig. Het kan waanzinnig lekker zijn, voedzaam, duurzaam en betaalbaar. Kijk voor ideeën om het te serveren en recepten in zijn nieuwe boek Vis van de Plank, of één van zijn andere boeken die over de hele wereld zijn uitgebracht en vertaald, tot aan het Chinees aan toe.

Opening

Tins & Fins is gevestigd op de Prinsengracht 234 in Amsterdam, elke dag open van tien tot vijf en maandag en dinsdag van twaalf tot vijf. Als je niet in de buurt bent, kun je alle blikvis ook bestellen op https://www.fish-tales.com.