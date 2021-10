Barry Callebaut opent grootste chocolademagazijn ter wereld tevens meest duurzame logistieke site in Benelux

De Barry Callebaut Group, ’s werelds grootste cacao- en chocoladefabrikant, heeft gisteren ‘The Barry Callebaut Chocolate Box’ ingehuldigd, haar nieuwe Global Distribution Center in Lokeren, België. The Chocolate Box is ’s werelds grootste chocolademagazijn en wordt het logistieke knooppunt voor alle verpakte Belgische chocolade- en decoratieproducten, geproduceerd in de chocoladefabrieken van Barry Callebaut in Wieze en Halle, België.

The Chocolate Box is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen Barry Callebaut, de vastgoedontwikkelaar WDP en de stad Lokeren. Met een totaal investeringsbedrag van 100 miljoen EUR is het de grootste investering die Barry Callebaut ooit in zijn operationele netwerk heeft gedaan. De Chocolate Box verhoogt de efficiëntie van de wereldwijde logistiek van Barry Callebaut en stelt de Groep in staat om klanten nog sneller te bedienen.

In Lokeren is het magazijn ideaal gelegen: vlakbij de snelweg E17, wat het vervoer door heel West-Europa vergemakkelijkt en met directe toegang tot de haven van Antwerpen voor wereldwijde verzending. De bouw begon in de zomer van 2019. Nog geen 24 maanden later was het gebouw, met een totale oppervlakte van 12 voetbalvelden, klaar. In het volledig geautomatiseerde hoogbouwmagazijn, 41 meter hoog, kunnen tot 125.000 pallets worden opgeslagen bij een constante temperatuur van 18°C. Meer dan 120 medewerkers, van wie 40 in nieuw gecreëerde functies, zorgen voor een soepele operatie.

Eerste gebouw in de Benelux met “BREEAM Outstanding” certificering

De Barry Callebaut Chocolate Box is niet alleen het grootste chocolademagazijn ter wereld, maar ook het meest duurzame. The Chocolate Box is het eerste gebouw in de Benelux met een “BREEAM Outstanding” certificering, de hoogste standaard in duurzame logistiek. Het gebouw is volledig energiepositief, omdat het volledig in zijn eigen energieverbruik kan voorzien. Om dit certificaat te behalen is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken in duurzaam bouwen: zonnepanelen, luchtbehandelingsgroepen, regenwater en warmteterugwinning, vochtigheidsbeheersing, isolatie en aardwarmte. Het welzijn van de medewerkers, een essentieel onderdeel van de “BREEAM Outstanding”-certificering, wordt gewaarborgd door toegang tot natuurlijk daglicht in het hele gebouw, zones voor ontspanning en opslagfaciliteiten voor e-bikes.

De Chocolate Box is een mijlpaal voor Barry Callebaut. Vanuit Lokeren worden alle verpakte chocoladeproducten – voornamelijk onder ons Belgische chocolademerk Callebaut – verscheept naar de rest van de wereld. The Chocolate Box is een voorbeeld van hoe we onze slimme groeistrategie uitvoeren, de efficiëntie verhogen en onze klanten op een duurzamere manier bedienen.

Peter Boone, CEO van de Barry Callebaut Group.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) BREEAM is een duurzaamheidscertificaat dat betrekking heeft op de prestaties van een gebouw gedurende zijn gehele levenscyclus. BREEAM is een gerenommeerd duurzaamheidslabel voor gebouwen in Europa. BREEAM hanteert een multicriteria-aanpak: het certificeringsproces kijkt niet alleen naar het energieverbruik van een woning, maar ook naar landgebruik, ecologie, het bouwproces, watergebruik, afval, vervuiling, transport, materialen, gezondheid en comfort. Een gebouw kan een algemene beoordeling van Acceptabel, Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding krijgen.