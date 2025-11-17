Uit het nieuwe rapport van Oxfam en Fair Finance International blijkt dat Europese banken, verzekeraars en pensioenfondsen, waaronder ING en ABP, blindelings investeren in mijnbouwbedrijven die in verband worden gebracht met landroof, milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen. Tussen 2016 en 2024 verstrekten Europese banken € 64 miljard aan leningen aan mijnbouwbedrijven die kritieke grondstoffen winnen zoals waaronder lithium, koper, nikkel en kobalt. Dit nieuwe rapport verschijnt op dag dat in Brussel de Raw Materials week van de Europese Commissie van start gaat.

Het rapport, “Financing Critical Minerals but Failing Critical Safeguards“, concludeert dat Europa’s streven naar het veiligstellen van kritieke grondstoffen die nodig zijn voor de energie transitie onbedoeld mensenrechtenschendingen en milieuschade aanwakkert. Het rapport benadrukt de financiële en reputatierisico’s voor banken en investeerders en legt de verborgen impact bloot van de groene agenda van de EU. Tegelijkertijd draait de EU haar duurzaamheids- en groene agenda steeds meer terug.

In het rapport worden de acht grootste Europese financiële instellingen geanalyseerd op hun milieu- en mensenrechtenwaarborgen, waaronder BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, ING, Allianz en Banco Santander. De scores variëren van slechts 2,6 tot 4,0 op een schaal van 10. Het Nederlandse pensioenfonds ABP, dat het beste presteert, kreeg een bescheiden 4. ING komt niet verder dan een 3,7. Crédit Agricole, de grootste investeerder in mijnbouwbedrijven in de EU, Allianz, de op één na grootste investeerder, en de Spaanse bank BBVA scoorden allemaal lager dan 3.

“De race naar kritieke mineralen wordt vaak gezien als noodzakelijk voor wereldwijde energietransitie, maar hun toeleveringsketens worden geteisterd door vervuiling en sociale conflicten. Het gaat hier niet om een ​​paar rotte appels, maar om een ​​systeem dat Europese financiers buiten schot laat omdat de regels te zwak zijn. Dit leidt niet alleen tot mensenrechtenschendingen en milieuschendingen, maar stelt Europese banken en investeerders ook bloot aan financiële en reputatierisico’s”, aldus Kees Kodde, projectleider van Oxfam en Fair Finance International.