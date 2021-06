Bamboo Basics geeft als eerste webshop bij elke aankoop een m² natuur cadeau

Bamboo Basics staat voor duurzaamheid en sociaal verantwoord produceren. Met premium ondergoed van bamboe bieden zij met hun webshop een milieuvriendelijker alternatief voor katoen. Maar zij willen meer doen! Daarom zijn ze een partnership aangegaan met EarthToday, een initiatief dat zich inzet voor natuurbescherming. Voor iedere aankoop bij Bamboo Basics krijg je nu een beschermde m² natuur cadeau. Op deze manier spelen zij op een nieuwe manier op de duurzaamheidstrend in.

Als consument maak je zo een dubbele impact: je kiest voor een duurzaam bamboe product én je beschermt levenslang een m² aarde. Op BambooBasics.com/earthtoday vind je meer informatie over de samenwerking. Op EarthToday.com/bamboobasics vind je alle content die zij belangrijk vinden in hun missie. Bamboost the Earth!

Een nieuwe manier van impact maken als webshop

Business as a force for good doet ook bij webshops zijn intrede. De samenwerking van Bamboo Basics met EarthToday is hier een mooi voorbeeld van. De samenwerking is erop gericht om het bewustzijn over de stand van het klimaat te vergroten en praktisch een steentje bij te dragen aan het herstel van de aarde. Sluit je ook aan bij EarthToday en help mee impact maken!

EarthToday is een community van changemakers met de missie om 50% van de aarde te beschermen tegen 2050. Op EarthToday.com kan iedereen zich aansluiten door je eigen stukje natuur te beschermen voor €1,20 per m². Zo kunnen we onze planeet samen beschermen, meter voor meter. Voor elke m² die je beschermt ontvang je een uniek digitaal ‘bewijs van bescherming’, geregistreerd op jouw naam. De geolocatie van deze beschermde m² wordt ook gemarkeerd door een virtuele vlag en is virtueel te bezoeken. De m² wordt beschermd door de leden van de Union of Nature, een internationaal samenwerkingsverband van erkende natuurbeschermingsorganisaties. Voor elke m² beschermd via EarthToday wordt een nieuwe m² in bescherming genomen. Zo kunnen we collectief een wereldwijd initiatief creëren om natuurbescherming te versnellen. Bescherm ook je eigen stukje natuur in Brazilië, Kenia, Portugal, Argentinië of zelfs in ons eigen Brabant. #JoinEarthToday

Wil jij helpen impact maken en bijdragen aan het herstel van de aarde? Link dan naar BambooBasics.com/earthtoday en bescherm met een paar klikken de natuur.