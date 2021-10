BAM zet grote stap in hightech productie vernieuwende concepten met woonfabriek in Oudkarspel

Houtindustrie Stam & Landman (HSL) en Gevelelementen Noord-Holland (GNH) – dochterondernemingen van BAM – hebben woensdag 27 oktober op Bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel het startsein gegeven voor de realisatie van een hypermoderne productiefaciliteit voor de prefabricage van woningen. Daarmee speelt BAM in op de toenemende vraag naar betaalbare, duurzame, circulaire en gezonde woningen. In 2023 start de productie in het bedrijfspand van circa tienduizend vierkante meter.

Gemeente Langedijk is blij ruimte te kunnen bieden aan dit innovatieve bedrijfspand, dat bovendien inspeelt op de toenemende vraag op de woningmarkt. Jasper Nieuwenhuizen, wethouder Economie: “Op Bedrijvenpark Breekland in Oudkarspel wordt ruimte geboden aan diverse bedrijven van klein tot groot, starter of gevestigd. Het aantal leads en de uitgifte gaan beter dan voor corona. Afgelopen jaar zijn diverse nieuwe percelen in ontwikkeling gekomen. Ook komende tijd wordt hier veel gebouwd. De uitgifte op Bedrijvenpark Breekland gaat daarmee ontzettend goed. Goede bereikbaarheid, ruime opzet, duurzaamheid en flexibiliteit zijn hier de sterke punten. Prachtige dochterondernemingen van BAM die juist investeren in circulariteit, innovatie en efficiency op bijna drie hectare op Breekland, verwelkomen wij dan ook graag.”

Specialist in conceptuele bouwstromen

HSL en GNH zijn gespecialiseerd in de industriële productie van houten raamkozijnen, deuren en gevelelementen. Beide ondernemingen zijn al ruim 25 jaar een strategische partner van BAM Wonen en maken sinds begin 2021 deel uit van BAM. In de woningmarkt verschuiven activiteiten van de bouwplaats naar prefabricage onder geconditioneerde omstandigheden. Verdere integratie van de geprefabriceerde modules in haar conceptuele bouwstromen, stelt BAM in staat sneller op te schalen naar duurzame oplossingen, gebaseerd op de wensen van opdrachtgevers en bewoners.

Willem Otter, directeur BAM Specials: “De weg die we hiermee inslaan, past in onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Een digitale, industriële en modulaire manier van produceren vergroot de veiligheid in de bouw, verkleint de faalkosten en verhoogt de efficiency van het gehele bouwproces; we veranderen de woningbouw in een hightech productieproces. Zo realiseren we niet alleen volumes, maar ook enorme tijdwinst; de time to market verkorten we met deze methode met driekwart. De toepassing van de brede mogelijkheden van houtbouw is in dit proces cruciaal. Met de nieuwbouw van een hypermoderne productiefaciliteit op Breekland geven we daar invulling aan. Deze stap stelt ons in staat onze deskundigheid op gebied van duurzaamheid, circulariteit, digitalisering, modulaire en industriële bouwactiviteiten te benutten.”