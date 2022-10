Wat nu nog een braakliggend terrein is in gemeente Nijmegen, transformeert De Meeuw Nezzt in minder dan een jaar tijd tot een compleet nieuwe levendige buurt. De 489 woningen zijn verspreid over 7 gebouwen in een parkachtige omgeving. Directeur Joziene van de Linde van De Meeuw: “We kunnen dat zo snel doen door modulair te bouwen. Dat is dé manier om multi-use vastgoed te produceren.” In opdracht van de woningcorporaties Talis, Woonwaarts, SSH& en Portaal en in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen realiseert De Meeuw de nieuwe buurt met circulaire woningen.

Het bouwproject past in de herontwikkeling van het binnenstedelijke bedrijventerrein Winkelsteeg, waar gemeente en corporaties streven naar een nieuw en sterk werk-, woon- en verblijfsgebied tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal. Met de bouw van de verplaatsbare woningen willen de Nijmeegse corporaties snel een oplossing bieden voor de grote vraag naar woningen voor jongeren, starters en mensen die met spoed een woning nodig hebben.

In de nieuwe buurt die NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21) gaat heten, komt een mix van verschillende woningen, zodat ze ook passen bij de verschillende doelgroepen. De woningen variëren in grootte tussen de 20, 40 en 60 vierkante meter; van studentenstudio’s tot aan driekamer appartementen voor een gezin. De planning is dat in het tweede kwartaal van 2023 de eerste woningen geplaatst gaan worden. Voor de zomer kunnen de eerste mensen in hun nieuwe woning.

‘’Het wordt een buurt waar iedereen welkom is. Een samenleving in de letterlijke zin: samen leven’’ – Ronald Leushuis, Bestuurder Talis en voorzitter NDW21

Circulair bouwen

De flexwoningen zijn bijna 100% circulair: We kunnen de woningen keer op keer hergebruiken. Daarnaast zijn de woningen niet alleen eenvoudig te verplaatsen naar een andere locatie, ze zijn ook zo ontworpen dat we ze gemakkelijk kunnen demonteren. Alle onderdelen van een woning kunnen we daardoor altijd weer hergebruiken in een ander gebouw.

‘’We zijn blij dat we op NDW21 zo snel kunnen bouwen. We willen met NDW21 flexibel zijn om het gebied weer te kunnen aanpassen na 15-20 jaar.’’- Noël Vergunst, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling

Flexwoningen met hoog wooncomfort

Qua materialen, wooncomfort en energiezuinigheid doen de woningen niet onder voor niet-verplaatsbare woningen. En dat is aan de buitenkant ook te zien. DoepelStrijkers Architecten uit Rotterdam ontwierp gebouwen met verschillende materialen en kleuren om zoveel mogelijk diversiteit in het gebied aan te brengen. De gebouwen staan in het groen en zijn zo geplaatst om ontmoeting tussen bewoners en de openbare ruimte te stimuleren.