BAM neemt ’s werelds eerste elektrische wals in gebruik

Bron



Verduurzamen doe je vaak samen. Soms doe je het alleen. BAM Infra Nederland heeft ’s werelds eerste elektrische 10-12 ton wals gebouwd en in gebruik genomen. Een ouder model, dat aan revisie toe was, is in de werkplaats van het materieelbedrijf van BAM in de afgelopen anderhalf jaar omgebouwd tot dit unieke, duurzame materieel. Deze week is de uitstootvrije wals voor het eerst ingezet op een project voor gemeente Almere. Vele andere projecten volgen snel. BAM levert met deze elektrische wals een bijzondere bijdrage aan de klimaatdoelstelling van haar opdrachtgevers door schoner te bouwen.

Geen uitstoot

Door de elektrische aandrijving stoot de wals geen CO₂ en stikstof uit. Hierdoor zijn wij in staat schoner te bouwen. Daarnaast is de wals een stuk stiller dan de huidige walsen. Waar het lastig is om zwaar materieel te elektrificeren, leent een wals zich daar beter voor. Die hoeft niet keer op keer een zware last te hijsen of continu te graven in een bouwput. De wals heeft alleen energie nodig om te rijden en te sturen, net als een personenauto. De wals is natuurlijk wel zwaarder dan een gemiddelde auto. Maar hoeft geen rijbereik van honderden kilometers te hebben om zorgeloos op de eindbestemming te komen.

Feiten en cijfers

Ten opzichte van de oorspronkelijke dieselmotor in deze carrosserie scheelt het zeven liter brandstof per uur. Wat zo’n 73 liter per dag is. Met de elektrische wals besparen we zo’n 236 kilogram CO₂ per dag. Op jaarbasis met 180 draaidagen is dat ruim 42.000 kilogram. Op volgeladen accu’s is de wals acht uur inzetbaar. Na drie tot vijf uur laden zijn de accu’s weer helemaal vol. Hierdoor kan BAM de wals dagelijks inzetten.

Eigen fabricaat

Waar er voor lichter materieel al wel elektrische alternatieven op de markt zijn, is dat voor zwaarder materieel niet het geval. Toch was de wens om deze stap te maken. Om een boost te geven aan de duurzaamheidsambities van BAM en van haar klanten. Met de kennis van haar eigen mensen is deze elektrische wals in anderhalf jaar tijd ontworpen en gebouwd. Met recht een wereldprestatie.

Koob Bovenhuis, Manager van BAM Infra Materieel: “Het is ongelooflijk dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Het geeft aan wat voor daadkracht en kennis onze mensen hebben. Wat anderhalf jaar geleden begon als een idee tijdens een strategiesessie met gebruikers is nu realiteit!”

Er is een groeiende vraag naar duurzame oplossingen. Daarom blijft het niet bij deze elektrische wals. BAM streeft ernaar om op termijn een emissievrije asfaltset te hebben. Voor zwaarder materieel is bijvoorbeeld waterstof ook een mogelijke oplossing.

Ruud Miedema, projectleider bij gemeente Almere, zag de elektrische wals de eerste meters maken op zijn project: “De gemeente Almere is elke dag in touw om de stad te onderhouden, te repareren en te vernieuwen. Voor nu en in de toekomst. Al dit werk willen we zo duurzaam mogelijk doen. Dat betekent dat we zuinig omgaan met energie, gebruik maken van schone(re) energie en kiezen voor materialen die lang meegaan en opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit doen we samen met BAM, die net als wij met passie werken aan een betere en mooie leefomgeving. Zo bouwen we samen verder aan onze groene en gezonde stad.”