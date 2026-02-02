Berg Insight, ’s werelds toonaangevende marktonderzoeksbureau voor IoT, heeft vandaag nieuwe bevindingen gepubliceerd over de markt voor elektrische vliegtuigen en eVTOL’s (elektrische passagiersvliegtuigen met verticale start en landing). Wereldwijd zijn er veel grootschalige industriële projecten gericht op de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen en eVTOL’s. Tegelijkertijd vormt de elektrificatie van de luchtvaartindustrie een uitdaging, aangezien de sector streng gereguleerd is en sterk gericht is op veilige bedrijfsvoering en redundante systemen. Elektrische vliegtuigen en eVTOL’s zullen nieuwe connectiviteit mogelijk maken binnen grote stedelijke gebieden, tussen steden, van plattelandsgebieden naar steden en tussen plattelandsgebieden. Er zijn veel geschikte toepassingen, variërend van personenvervoer tot vrachtvervoer, bewaking, gezondheidszorg en brandbestrijding.

“Sommige projecten voor elektrische vliegtuigen en eVTOL’s zijn de afgelopen jaren stilgelegd of stopgezet. Desondanks boeken andere partijen vooruitgang richting certificering en markttoegang”, aldus Erica Rickard, analist bij Berg Insight. Wereldwijd zijn er meer dan duizend eVTOL-ontwerpconcepten gepresenteerd. Sommige bedrijven richten zich op eVTOL’s met één of twee zitplaatsen voor privégebruik, terwijl anderen grotere vliegtuigen ontwikkelen voor commerciële toepassingen zoals luchttaxidiensten. Verschillende eVTOL’s zijn ook ontworpen om autonoom te vliegen zonder piloot. Voorbeelden van commerciële eVTOL-leveranciers zijn Aerofugia, Archer, Beta Technologies, EHang, Eve Air Mobility, Joby Aviation, Volocopter, Vertical Aerospace en Wisk. Bedrijven die eVTOL’s ontwikkelen voor persoonlijk vervoer zijn onder andere AIR, Aridge, Jetson, LEO Flight, Pivotal en Skyfly.

Verschillende bedrijven werken ook aan elektrische en hybride-elektrische vliegtuigen. De markt wordt gekenmerkt door zowel gevestigde luchtvaartbedrijven die voertuigen en oplossingen ontwikkelen als start-ups. Deze bedrijven benaderen de uitdaging op verschillende manieren, wat leidt tot diverse mogelijke oplossingen en ontwerptrajecten. Voorbeelden van leveranciers van volledig elektrische vliegtuigen zijn Beta Technologies, Bye Aerospace, Cosmic Aerospace, Electron Aerospace, het Nederlandse Elysian, MD Aircraft, Pipistrel en Vaeridion. Bedrijven die zich richten op hybride-elektrische vliegtuigen zijn onder andere Electra, Heart Aerospace, Maeve Aerospace en VoltAero. Daarnaast ontwikkelen verschillende bedrijven aandrijfsystemen voor batterij-elektrische, waterstof-elektrische en hybride-elektrische vliegtuigen en eVTOL’s. De meeste spelers in dit segment produceren complete elektrische aandrijfsystemen, bestaande uit elektromotoren, energieopslagsystemen en bijbehorende componenten. Elektrische aandrijfsystemen kunnen zowel in nieuw ontwikkelde vliegtuigen als in bestaande vliegtuigen worden toegepast. Voorbeelden van bedrijven in dit segment zijn Ampaire, Evolito, MagniX, Safran en ZeroAvia.

Vóór 2030 zullen we enkele van de eerste bemande eVTOL’s in commercieel gebruik zien. Tussen 2036 en 2040 zal het ecosysteem en de acceptatie zich ontwikkelen en zouden er wereldwijd tot 7.500 voertuigen kunnen worden geleverd. Minder als de kosten hoog zijn en de certificering langer duurt dan verwacht. In het meest optimistische scenario zien we dat het totale aantal leveringen tussen 2026 en 2050 ongeveer 45.000 voertuigen zou kunnen bedragen. Dit scenario is gebaseerd op een gunstig regelgevingsklimaat waarin het beheer van het luchtruim op lange termijn is geregeld en autonome vluchten zijn goedgekeurd. “De particuliere markt voor eVTOL’s kan qua aantal voertuigen potentieel veel groter zijn dan de commerciële markt”, vervolgde mevrouw Rickard. De eerste eVTOL’s voor particulier gebruik zijn al geleverd. Onder gunstige omstandigheden in het meest optimistische scenario zou de totale markt in 2050 bijna 100.000 geleverde voertuigen kunnen bereiken. De meeste hiervan zullen kleine een- of tweepersoonsvliegtuigen zijn en de meerderheid zal in het laatste deel van de prognoseperiode worden geleverd. Deze voertuigen zullen geavanceerde avionica, connectiviteit en technologie voor het vermijden en detecteren van botsingen nodig hebben, maar moeten tegelijkertijd kostenefficiënt zijn.

Elektrische vliegtuigen zullen aanzienlijk variëren in grootte en prestaties en zullen worden aangedreven door batterijen, waterstof of hybride-elektrische aandrijving. De prognose is gebaseerd op drie marktsegmenten: batterij-elektrische vliegtuigen met één tot vier passagiersstoelen; vliegtuigen met vijf tot negen passagiersstoelen aangedreven door batterijen, waterstof of hybride-elektrische aandrijving; en vliegtuigen met tien of meer passagiersstoelen aangedreven door batterijen, waterstof of hybride-elektrische aandrijving. Voor alle segmenten samen zullen naar schatting 10.000 vliegtuigen worden verscheept tussen 2026 en 2050 in het meest optimistische scenario. “Vanwege het complexe certificeringsproces en de afhankelijkheid van nieuwe grond- en laadinfrastructuur verwachten we dat er slechts enkele honderden vliegtuigen vóór 2030 zullen worden geleverd”, aldus mevrouw Rickard. Het zal tijd kosten om de productiecapaciteit op te bouwen en de uitdagingen op het gebied van grondinfrastructuur op te lossen, maar met efficiëntere aandrijflijnen zien de toepassingsmogelijkheden en de economische haalbaarheid er op de lange termijn redelijk gunstig uit.

Elektrische vliegtuigen en eVTOL’s zullen geavanceerde connectiviteit nodig hebben. Er is ook een markt voor verschillende soorten autonome voertuigtechnologieën die ontwikkeld moeten worden.