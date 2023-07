PingProperties heeft BAM Bouw en Techniek gecontracteerd voor het verduurzamen en moderniseren van het toekomstige kantoor van TKH Security B.V., onderdeel van het beursgenoteerde technologiebedrijf TKH Group N.V., op de Dutch Tech Campus (DTC) in Zoetermeer.

Op de Dutch Tech Campus zijn diverse nationale en internationale bedrijven gericht op communication, mobility en e-health care op één centrale plek gehuisvest. De bedrijven zijn direct of indirect verbonden aan smart technologie. Het Dutch Tech Campusterrein heeft bijna 42.000 m² kantoorruimte, alsmede hoogwaardige bedrijfs- en productieruimte verspreid over een terrein van dertien hectare en kent veel bedrijfskritische installaties die 24/7 operationeel dienen te zijn.

Verduurzaming

BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Zuidwest voert in opdracht van PingProperties het integrale beheer en onderhoud uit op het DTC. Voor het TKH-project verduurzaamt zij in totaal 5.484 m2 v.v.o., waarvan 3.909 m2 kantoor, alsmede 1.575 m2 bedrijfsruimte en 150 parkeerplaatsen. Het gehele gebouw zal naar energielabel A+ gebracht worden en wordt voorzien van een nieuwe hoofdentree, verbindende vides en een sedum dak. De gebouwrenovatie wordt in twee delen opgeleverd; begonnen wordt met de bedrijfsruimte, waarna de kantoorruimte wordt gerenoveerd. De deeloplevering van de bedrijfsruimte vindt plaats in oktober 2023. Medio maart 2024 neemt TKH Security haar intrek in het nieuwe kantoor.

Nick van Vliet, Development Manager van PingProperties:

Met de renovatie & verduurzaming van het gebouw voor TKH Security maken wij onze merkbelofte –“creating a lasting difference” wederom waar.

BAM Bouw en Techniek geeft bij deze opdracht uitvoering aan de BAM strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. Hans van Hoven, directeur BAM Bouw en Techniek – Gebouwservices Zuidwest: ‘Wij leveren onze klanten toonaangevende diensten en producten, door in te zetten op duurzaamheid, digitalisering en industrialisering’.

Materialenpaspoort

Samen met opdrachtgever PingProperties neemt BAM verantwoordelijkheid om toekomstgerichte keuzes te maken, die verder gaan dan het op duurzame wijze renoveren van dit kantoor. Specificaties en handleidingen van toegepaste producten worden vastgelegd in een materialen paspoort voor gebouwen. De kennis in een dergelijk paspoort maakt hoogwaardig toekomstig hergebruik van materialen mogelijk. Zo worden de mogelijkheden van digitalisering en industrialisering optimaal benut en weet de eigenaar of beheerder zo welke producten hij bezit, hoe ze te demonteren zijn en dus ook hoe ze herbruikbaar zijn. Door het plaatsen van onder meer PV Panelen, warmtepompen, dakisolatie en ledverlichting brengt BAM het gebouw naar energielabel A+.

Over Dutch Tech Campus

PingProperties zet hiermee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Dutch Tech Campus en het creëren van een duurzame, toekomstbestendige campus voor smart technology bedrijven die zich richten op het snijvlak van Communication, Mobility, en Healthcare. Het cluster van hoogwaardige technologiebedrijven, tezamen met de ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool en MBO Rijnland maakt Dutch Tech Campus een van de sterkste vestigingslocaties in de regio. Dit wordt onderstreept door de hoogwaardige technische en duurzame specificaties van de gebouwen.