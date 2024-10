Deelauto-aanbieder MyWheels, Ondernemersfonds Delft Campus District en TU Delft slaan de handen ineen om elektrische deelauto’s op het campusterrein aan te bieden. Om de circa 100 start-ups van YES!Delft en de andere ondernemingen en instellingen op TU Delft Campus Zuid de flexibiliteit en duurzaamheid van deelvervoer te bieden, zijn er twee parkeerplaatsen met laadpaal op het terrein beschikbaar gesteld. De deelauto’s van MyWheels kunnen zowel zakelijk als privé worden gebruikt.

Het doel van de samenwerking, die voor minimaal twee jaar is aangegaan, is de gehele TU Delft Campus te voorzien van duurzaam deelvervoer. MyWheels is hierbij als partner gekozen vanwege de mogelijkheid om de elektrische deelauto’s zowel zakelijk als privé te gebruiken en omdat het systeem toegankelijk is, met zowel een Nederlands- als Engelstalige app. Bovendien biedt MyWheels de mogelijkheid om op korte termijn meer elektrische deelauto’s aan te bieden, waarbij eventueel zusterbedrijf Drop Mobility het zakelijke aanbod van deelvoertuigen kan uitbreiden met e-bikes met dockingstations.

“We zijn ontzettend blij met de samenwerking met TU Delft en de Delftse ondernemers. Het innovatieve karakter van de universiteit en de duurzaamheidsopgave sluiten aan bij de uitdagingen waar wij vandaag de dag voor staan: de mobiliteits- en energietransitie,” zegt Laurens van de Vijver, CEO van MyWheels. “In beide transities speelt deelvervoer een belangrijke rol. Door elektrisch vervoer te delen zorgen we voor minder behoefte aan parkeerplaatsen op de campus, zonder dat de bereikbaarheid voor de bedrijven op het campusterrein in het gedrang komt.”

STOMP principe

MyWheels is geen onbekende in de regio. De deelaanbieder heeft inmiddels zo’n 50 auto’s in Delft rondrijden en het aantal Delftse leden is sinds vorig jaar met ruim 40 procent toegenomen. Bovendien is het deelvervoer van MyWheels bekend op andere campussen in Nederland, waaronder Wageningen University, TU Eindhoven, High Tech Campus en Automotive Campus.

De samenwerking met MyWheels past in het STOMP principe van TU Delft, waarin de universiteit voor het groeiend aantal studenten en medewerkers een gunstig klimaat voor economische groei wil scheppen en het gebied leefbaar wil houden. STOMP staat voor; Stappen uitnodigend maken, goede fietspaden om te Trappen, vervolgens een goed Ov, gecombineerd met Mobility as a Service (o.a. apps), deelmobiliteit en het staat tot slot voor een heldere inrichting met minimaal autoverkeer en privé auto’s in duidelijke Parkeerzones te groeperen.

“MyWheels is de aangewezen partner voor elektrische deelauto’s voor onze campus. Met jarenlange ervaring en de optie om deelauto’s zowel zakelijk als privé te gebruiken, is het de mobiliteitsaanvulling die wij zochten voor onze studenten, start-ups en bedrijven,” zegt Luc Schrover, bestuurslid Ondernemersfonds Delft & directeur TDVG BV (Technostarters Delft Vastgoed B.V.), onderdeel van TU Delft.