De doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2050 tot ‘netto nul’ te hebben teruggebracht, vereist een radicale heroverweging van bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen. Voor de wereldwijde adviesorganisatie Bain & Company worden deze nieuwe uitdagingen een steeds belangrijker onderdeel van haar dienstverlening. Thema’s als Sustainability & Responsibility staan centraal in een steeds groter aantal opdrachten, van low-carbon strategieën tot circulaire bedrijfsmodellen, en wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zijn steeds meer de norm.

De complexiteit van het klimaatvraagstuk en de snelle technologische veranderingen betekenen dat de consultants van Bain hun expertise op die gebieden moeten blijven ontwikkelen om hun klanten te kunnen voorzien van de meest recente kennis en inzichten. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaatwetenschap, nemen alle Bain consultants, van Associate tot Partner, deel aan permanente educatie over dit onderwerp.

Daarom heeft Bain & Company samen met de TU Delft, een vooraanstaande universiteit in Europa met een wereldwijde reputatie op het gebied van klimaat- en energieonderzoek, een diepgaand en uniek opleidingsprogramma ontwikkeld dat alle consultants van het Amsterdamse kantoor voor het einde van het jaar zullen hebben afgerond. In deze op maat gemaakte Sustainability Masterclass wordt een serie van vijf cruciale thema’s behandeld: Climate & Change and Carbon transition; Energy transition; Circularity transition; Food transition and sustainable value chains; Mega trends – consumers, regulators, investors.

Bain & Company is van plan soortgelijke opleidingsprogramma’s op te zetten voor al haar teams wereldwijd. Het programma in Frankrijk in samenwerking met de HEC Business School is eerder dit jaar al ingevoerd.

“De ESG-uitdagingen van vandaag zijn een echte urgentie geworden voor onze klanten en blijven een topprioriteit voor Bain als strategisch adviseur voor ’s werelds toonaangevende bedrijven in alle sectoren. Ieder van ons streeft ernaar om op de hoogte te blijven van de laatste trends, technologieën en nieuwe oplossingen te doorgronden. In deze snel veranderende context zijn we van plan onze ESG-vaardigheden verder aan te scherpen door permanente educatie voor al onze mensen, om zo onze klanten te helpen ‘het juiste te doen’ en tegelijk methoden te vinden om waarde te creëren door te bouwen aan een duurzamere toekomst”, zegt Veronique Pauwels, Managing Partner van het Amsterdamse kantoor van Bain.

“We hebben voor de TU Delft gekozen vanwege haar sterke verbintenis als academische instelling met de klimaatuitdaging en energietransitie,” zegt Alejandro Navarro, Partner en hoofd van de Sustainability & Responsibility praktijk in Nederland. “Zij bieden de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van ESG, en werken aan innovatieve technische oplossingen die bedrijven, overheden en individuen verder kunnen helpen”.

Zwanet van Lubek, Hoofd Corporate Innovation van TU Delft, voegt daaraan toe: “De TU Delft draagt door middel van toonaangevend onderzoek en innovatie bij aan de oplossingen voor de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Dit loopt uiteen van onderzoek naar nieuwe energiebronnen en duurzaam materiaalgebruik tot aan klimaat adaptieve vastgoedprojecten en de rol van technologieën als quantum computing en AI. De TU Delft gelooft in de kracht van samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. We zijn blij dat we via dit partnerschap onze kennis kunnen delen en door informatie-uitwisseling een gezamenlijke bijdrage leveren aan een duurzame wereld.”