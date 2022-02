Bacardi, het grootste privé sterkedrankconcern, heeft aangekondigd dat zijn iconische premium rummerk de uitstoot van broeikasgassen in haar distilleerderij vanaf 2023 zal halveren. De broeikasgasemissie van BACARDÍ rum zal met 50% dalen wanneer volgend jaar in de distilleerderij van het merk in Puerto Rico een systeem voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in gebruik wordt genomen. Het nieuwe WKK-systeem zal zware stookolie vervangen door propaangas, een veel schonere en efficiëntere energieoplossing.

“Als merk en als bedrijf zijn we toegewijd om het juiste te doen voor de planeet,” zegt Ned Duggan, Senior Vice President, BACARDÍ rum. “Onze rum wordt gemaakt in Puerto Rico, een prachtig eiland in het Caribisch gebied waar we voortdurend investeren in innovaties die ervoor zorgen dat we zo duurzaam mogelijk te werk kunnen gaan. Dit jaar vieren we ons 160-jarig bestaan waarbij we stilstaan bij onze ongelooflijke geschiedenis, maar ook vooruit kijken naar een duurzamere toekomst.”

De vermindering met 50% van de broeikasgasemissies van BACARDÍ rum betekent een vermindering met 14% van de totale wereldwijde emissie voor het familiebedrijf Bacardi, die ook achter premiummerken als BOMBAY SAPPHIRE® gin, PATRÓN® tequila en GREY GOOSE® wodka staan – een belangrijke stap in de richting van de vermindering met 50% die het bedrijf tegen 2025 wereldwijd wil bereiken.

“We zetten ons in om onze broeikasgasemissies te verminderen door ons energieverbruik te doen dalen en over te stappen op de meest duurzame vorm van energie in de landen waar we actief zijn,” voegt Rodolfo Nervi, VP Global Safety, Quality & Sustainability voor Bacardi, toe. “Hoewel aardgas op dit moment de meest verantwoorde energiebron in Puerto Rico is, blijven we manieren onderzoeken waarop we ons gebruik van op koolstof gebaseerde brandstoffen nog verder kunnen verminderen en nog meer stappen kunnen zetten op weg naar onze uiteindelijke Net Zero-doelstelling.”

De rumdistilleerderij BACARDÍ verricht ook al op andere manieren pionierswerk op het gebied van nieuwe milieupraktijken:

De opwekking van biogas via het afvalwaterzuiveringssysteem, dat de distillatie helpt aandrijven en elektriciteit opwekt – meer dan 60% van de energie van de distilleerderij wordt op deze manier opgewekt;

Het opvangen van 95% van het condensaat dat tijdens de distillatie ontstaat om de benodigde energie te verminderen;

Er wordt gewerkt aan een plan om CO2 van het gistingsproces op te vangen zodat het aan de mousserende drankenindustrie kan worden geleverd;

Aanplanting en verzorging van zes bestuivingstuinen ter ondersteuning van de plaatselijke fauna in Puerto Rico. Bacardi heeft van de Wildlife Habitat Council het natuurbehoudcertificaat ontvangen als erkenning voor zijn inzet voor milieubehoud.

Als onderdeel van haar Corporate Responsibility-programma, Good Spirited, en in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, heeft Bacardi een aantal doelen gesteld die het tegen 2025 wil bereiken. Die doelen, die een aanvulling zijn op het streefdoel van het bedrijf om in 2030 100% plasticvrij te zijn, omvatten:

50% minder uitstoot van broeikasgassen;

25% minder waterverbruik;

100% van de belangrijkste grondstoffen en verpakkingen zijn afkomstig uit duurzame landbouw;

100% van de productverpakking moet recyclebaar zijn;

40% gerecycleerde inhoud van productverpakkingsmaterialen;

Geen afval naar stortplaatsen op alle productielocaties.

Meer informatie over de inspanningen van Bacardi op het gebied van duurzaamheid en haar visie om wereldwijd het meest milieuverantwoorde drankenbedrijf te worden, vind je hier.