Equinor en Eneco zijn een overeenkomst met een looptijd van 5 jaar aangegaan voor de levering van gas aan Eneco in Nederland. Het te leveren gas heeft een verlaagde broeikasgasvoetafdruk, omdat bij de winning en transport van gas op het Noorse continentaal plat aanzienlijk minder broeikasgassen vrijkomen dan bij de levering aan Europa van gas uit andere bronnen. De partijen verwachten jaarlijks tot ongeveer 0,5 miljard kubieke meter aan leveringen aan het Nederlandse gasnet, dat door GTS wordt beheerd. De leveringen zijn per 1 februari 2026 gestart.

Met deze nieuwe overeenkomst vermindert Eneco haar totale te rapporteren CO 2 -uitstoot met ruim 10%. Samen met de gasleveringen stuurt Equinor ook certificaten van oorsprong aan Eneco, met zogenaamde sustainability qualities (‘ duurzaamheidskenmerken’), via een platform dat wordt beheerd door aanbieder Attributes.

Helle Østergaard Kristiansen, SVP Gas & Power bij Equinor: ‘Ik ben zeer tevreden met deze overeenkomst, inclusief dit nieuwe product. Eneco is een belangrijke energieleverancier en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Zoals blijkt uit deze overeenkomst, die één van de eerste is voor het Attributes-platform, zijn belangrijke spelers op de Europese energiemarkt van mening dat Noors gas bijdraagt aan de energiezekerheid, en bovendien aantrekkelijk is vanuit het oogpunt van duurzaamheid.’

Kees-Jan Rameau, CEO van Eneco: ‘Equinor is al geruime tijd een leverancier en samenwerkingspartner van Eneco, en wij zijn erg blij met deze nieuwe overeenkomst. Wij zetten hiermee een nieuwe stap vooruit om een klimaat-neutraal bedrijf te worden, één van de doelstellingen in ons One Planet Plan. Totdat we zover zijn, blijft aardgas nog een tijd een essentieel onderdeel van de energiemix. Met deze overeenkomst nemen wij gas af met de laagst mogelijke uitstoot’.