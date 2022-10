Bugatti is de winnaar in een recent onderzoek naar CO2. Niet als het gaat om de CO2-uitstoot per gereden kilometer, wél als het gaat om CO2-uitstoot van de website. Het automerk stootte met hun site namelijk het minste uit, zo blijkt uit onderzoek van het Groningse B2Design. De Gemeente Haarlem komt in dat onderzoek als tweede uit de bus, de Gemeente Maastricht eindigt op de derde plaats.

Minder plastic gebruiken, iets korter douchen, de verwarming een graadje kouder zetten: er zijn veel manieren om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Ook websites kunnen daarin verschil maken.

Ieder websitebezoek kost namelijk energie. Energie voor de server waar pagina’s worden opgevraagd. Energie om teksten, afbeeldingen en video’s naar de bezoeker te krijgen (dataverkeer). Energie om deze elementen te renderen (computer rekenkracht) én energie om de website uiteindelijk op een scherm te projecteren.

Onderzoek naar 258 websites

B2Design onderzocht 258 websites in 8 verschillende categorieën, om te kijken welke websites een lage uitstoot hebben – en welke niet. Zoals hieronder te zien is, doet Bugatti het in de top 50 het beste qua CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot per unieke bezoeker is bij het automerk Bugatti het laagst van alle onderzochte websites, terwijl de uitstoot bij voetbalclub Dinamo Kiev het hoogst is.

Dit zijn alle ‘winnaars’ per categorie, de sites met de laagste uitstoot:

Uit het onderzoek volgen een aantal interessante uitkomsten:

Slechts 73 van de 258 websites scoren een voldoende;

De gemiddelde uitstoot per website is: 3,598593625 gram CO2-uitstoot per bezoeker;

De website van voetbalclub Dynamo Kiev is een grootverbruiker met 55,963 gram CO2-uitstoot per websitebezoeker;

Alle bezoekers (bijna 1,5 miljoen) van ajax.nl zorgden in juni 2022 voor een totale website-uitstoot van 4873 kilogram. Daar kunnen de lampen in De Kuip 680 minuten van branden;

Alle bezoekers van Tesla.com zorgden in juni 2022 voor een totale CO2-website uitstoot van 5851 kilo. Daar kun je 188.745 kilometer mee rijden in een Tesla.

Reactie van voetbalclub PSV (3e plaats): “We zijn ons altijd bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook als het gaat om CO2-uitstoot, en zijn daardoor ook continu op zoek naar verbetering. Want ondanks dat we het niet ‘slecht’ doen, zijn we blij met de verbeterpunten uit het rapport, welke we serieus gaan bekijken en waar mogelijk door gaan voeren.”

Reactie van Erwin Hofman, pagespeed-expert bij erwinhofman.com: “Via Microsoft & Google’s serverparken in Nederland, streaming en blockchain krijgt online duurzaamheid meer aandacht. Maar binnen websites en shops spreekt het nog niet altijd tot de verbeelding, terwijl het cumulatief een groot verschil kan maken. En het mooie: er is een sterk verband tussen een CO2-vriendelijke website en een snelle en dus beter converterende website.”

Meer informatie

Bekijk alle onderzoeksdata hier