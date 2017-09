De B2B Deeleconomie gaat ‘Down Under’: FLOOW2 start in Australië

Na de VS, Italië, Canada, Duitsland, Scandinavië en Georgië, gaat FLOOW2 nu ook naar Australië. Vanaf nu kunnen bedrijven in Australië onderbezet materieel, diensten, faciliteiten en personeel delen via FLOOW2’s online deelmarktplaats.

De populariteit van de deeleconomie groeit snel, dit geldt zonder twijfel ook voor bedrijven. De NAB (National Australia Bank) schat dat de deeleconomie in Australië momenteel ongeveer 140% per jaar groeit. 1 op de 5 Australische bedrijven ervaart de deeleconomie als iets positief voor hun bedrijf en gelooft dat de deeleconomie zal blijven groeien.

Er bestaat geen twijfel dat de term ‘deeleconomie’ in onze huidige samenleving een begrip is geworden en dat het efficiënter gebruik maken van wat we al hebben elke dag belangrijker wordt, omdat we steeds minder grondstoffen beschikbaar hebben. Daarom faciliteert FLOOW2, al sinds 2012, een business-to-business deelmarktplaats voor bedrijven en organisaties, die hen is staat stelt aan de slag te gaan met een nieuw business model: asset sharing. Het delen van assets is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling naar een meer circulaire economie waarin kringlopen worden gesloten.

“We zijn er trots op dat we twee nieuwe deelprojecten in Queensland en Adelaide gaan starten, samen met onder lokale partners Jodie Bricout (Lifecycles) en Ashleigh Morris (The Circular Experiment). Twee gepassioneerde vrouwen die de deeleconomie in Australië willen versnellen.” zegt Kim Tjoa, mede-oprichter van FLOOW2.

Coastshare

Voor het asset sharing project in Queensland ontwikkelde FLOOW2 een white-label deelplatform, genaamd Coastshare. Dit gepersonaliseerde deelplatform stelt bedrijven en (zorg)organisaties in Queensland in staat om producten, materialen, componenten, diensten en kennis te delen. Voor deze bedrijven levert dit zowel financiële als duurzame en sociale voordelen op. “In samenwerking met het FLOOW2 team hebben we een B2B platform voor onze regio in Australië gecreëerd, zodat bedrijven extra inkomsten kunnen realiseren, we de aankoop van nieuwe producten en het storten van onbenutte producten verminderen, en bedrijven meer gaan samenwerken”, zegt Ashleigh Morris, projectleider van Coastshare.

Noord-Adelaide

De regio Noord-Adelaide levert een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Australische economie. De deeleconomie brengt veranderingen met zich mee. Noord-Adelaide is hiervan op de hoogte en weet dat de industrie, om groei te bereiken, zal moeten innoveren en samenwerken. “Met de ‘Northern Adelaide Sharing Marketplace’ proberen wij bedrijven in het noorden te verbinden om optimaal gebruik te maken van hun materialen en diensten. FLOOW2 heeft een gepersonaliseerde deelmarktplaats gemaakt om bedrijven in Adelaide te helpen hun assets lokaal te delen, afval te verminderen en een lokale circulaire economie te creëren”, aldus Jodie Bricout, Lifecycles. FLOOW2 reist op 15 en 16 november naar Adelaide om te spreken over asset sharing tijdens de conferentie: ‘Powering the change to a circular economy’.