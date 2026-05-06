De inschrijving voor de CBRE Sustainability Award 2026 is open. Met deze jaarlijkse prijs zet CBRE organisaties in de schijnwerpers die duurzaamheid weten te vertalen naar aantoonbare bedrijfswaarde, innovatie en impact in de gebouwde omgeving.

De editie van 2026 legt de lat opnieuw hoger. Niet alleen inspirerende initiatieven staan centraal, maar vooral de vraag: wat levert duurzaamheid concreet op? Zowel financieel, commercieel als maatschappelijk.

Vijf criteria als graadmeter voor succes

De jury beoordeelt inzendingen op vijf kerncriteria, die samen een integraal beeld geven van duurzame prestaties:

1. Bedrijfsgroei door duurzaamheid

In hoeverre draagt het initiatief bij aan commerciële groei? Organisaties worden uitgedaagd om te laten zien hoe duurzaamheid helpt bij het aantrekken van nieuwe klanten, het winnen van opdrachten en het versterken van de concurrentiepositie – inclusief de sociale impact op de omgeving.

2. Return on Investment van duurzaamheid

Duurzaamheid moet renderen. Inzenders geven inzicht in de financiële resultaten van hun initiatief, zoals kostenbesparingen, waardestijging van vastgoed, verbeterde exploitatie en concrete ROI.

3. Marktimpact & opschaalbaarheid

De award kijkt nadrukkelijk naar het bredere effect: kan het initiatief worden opgeschaald? En in hoeverre is het toepasbaar binnen andere organisaties om zo de markt in beweging te brengen?

4. Innovatieve businessoplossingen

Innovatie speelt een sleutelrol. Denk aan nieuwe technologieën, processen of concepten die duurzaamheid versnellen én direct zakelijk voordeel opleveren.

5. Klantrelatie & duurzaamheid

Tot slot wordt gekeken naar de relatie met de eindgebruiker. Hoe draagt het initiatief bij aan klanttevredenheid, loyaliteit en langdurige samenwerkingen?

Wil jij je inschrijven en meedingen naar deze felbegeerde award, die duurzaamheid, innovatie en impact beloont? Meer informatie over deelname vind je hier. De deadline voor inzendingen is 3 september aanstaande.

Foto: Behandelhuis De Dries, winnaar van de award in 2025