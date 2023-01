De B Corp-beweging in Europa zet haar spectaculaire groei voort en heeft onlangs de mijlpaal van 1000 B Corp bedrijven overschreden. B Lab Europe, de in Amsterdam gevestigde non-profit organisatie achter de B Corp-certificering, ervaart zelfs de grootste vraag in de geschiedenis van de organisatie. De B Corp-gemeenschap groeide in 2022 met 63% en telt nu wereldwijd meer dan 6.000 B Corps. In Europa maakten meer dan 13.000 bedrijven gebruik van de B Impact Assessment. Nu steeds meer bedrijven in heel Europa hun B Impact Assessment indienen in hun streven naar B Corp-certificering, is de wachttijd voor een bedrijf om hun assessment onafhankelijk te laten evalueren en verifiëren ook toegenomen. B Lab Europe heeft gezocht naar manieren om de langere wachttijd voor bedrijven aan te pakken en is daarom een strategisch partnerschap aangegaan met duurzaamheids- en B Corp-experts, Seismic. Als onderdeel van deze overeenkomst voorziet Seismic B Lab van extra assesment capaciteit om het groeiende aantal aanvragen in het B Corp certificeringsproces te ondersteunen.

Joey van den Brink, Hoofd Certificering bij B Lab Europe zegt: De waarde van B Corp ligt in de striktheid ervan. Bedrijven moeten voldoen aan hoge normen voor sociale en milieuprestaties, dus om ervoor te zorgen dat dit wordt geverifieerd hebben we een grondige evaluatie nodig van de bedrijven die hun beoordeling indienen en de beweringen die zij doen over hun sociale en milieuprestaties. Wij moeten deze striktheid in evenwicht brengen met de ongekende vraag naar certificering en de noodzaak om de overgang van het bedrijfsleven naar een rechtvaardiger, inclusieve en regeneratieve economie te versnellen. Aangezien wij onze normen en instrumenten wereldwijd voortdurend ontwikkelen, is dit nieuwe partnerschap van essentieel belang om oplossingen te bieden die onze processen verbeteren.

B Lab Europe koos Seismic als strategische partner vanwege hun uitgebreide ervaring met het adviseren van organisaties over de B Corp-aanpak van impactmanagement. Ze hebben meer dan 11 B Leaders in hun team en analisten in heel Europa. B Leaders zijn deskundigen die door B Lab zijn opgeleid om mensen door de B Corp-certificering te loodsen. Analisten beoordelen de gegevens die voor certificering worden ingediend in de B Impact Assessment (BIA). In het partnerschap zullen de analisten van Seismic zich toeleggen op het evalueren van ingediende BIA’s om te beoordelen of het bedrijf voldoet aan de hoge normen die nodig zijn voor certificering.

Paul Lewis, CEO en medeoprichter van Seismic, zegt hierover: Ons team van duurzaamheidsanalisten is goed thuis in alles wat met B Corp te maken heeft en hun overgang naar B Corp-assesment analisten zal snel verlopen. Als trotse B Corp weten we uit eerste hand hoe blij we zijn als we die e-mail ter bevestiging van de certificering ontvangen – we zijn dus vereerd dat B Lab ons heeft gevraagd extra capaciteit te leveren, zodat meer bedrijven de kans krijgen om erkend te worden. Ons bedrijf is gebaseerd op de principes van B Corp en ik ben zeer verheugd dat ik door deze samenwerking met onze collega’s van B Lab Europe kan bijdragen aan de groei van deze beweging die ons zo na aan het hart ligt.