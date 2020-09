B Corp Your Super strijkt (weer) neer in Nederland

Elke dag 450 gram groente en fruit eten. Het lijkt reuze simpel, maar toch lukt het ons niet om dit aantal te halen. Gemiddeld ligt er dagelijks maar 131 gram groente en 130 gram fruit van de benodigde dagelijkse 450 gram op ons bord met de nodige gevolgen van dien. Het B Corp gecertificeerde bedrijf Your Super heeft als missie de gezondheid van mensen te verbeteren met de natuurlijke kracht van planten. De Health-Focused Business wil mensen inspireren om gezond en gelukkig te leven met behulp van 100% biologische superfoods en plantaardige proteïnemixen, bestaande uit enkel lokaal geplukte en natuurlijk gedroogde planten. Het bedrijf, opgezet door de Nederlandse Kristel de Groot (30 under 30 Forbes en Inc Magazine’s Rising Stars) en de Duitse Michael Kuech, is ervan overtuigd dat gezonde voeding voor iedereen wereldwijd beschikbaar moet zijn. Zodoende schenkt Your Super bij elke verkochte mix een voedselpakket aan ondervoede kinderen via de organisatie Action Against Hunger. Begin dit jaar werden ze uitgeroepen tot ‘Best Place to Work’ in LA en in maart van dit jaar ontving Your Super een investering van 10 miljoen dollar van Power Plant Ventures. Tot op heden hebben ze ruim 1.0000 miljoen producten wereldwijd verkocht. Your Super keert nu weer terug naar hun roots, Nederland.

Gebruiksgemak van supplementen, maar met vitamines van groente en fruit

Door steevast te weinig groente en fruit te eten, liggen een zwak immuunsysteem, vermoeidheid en stress op de loer. De reden dat we niet altijd aan die dagelijkse 450 gram komen? We vinden groente saai, zijn gewend om andere dingen in ons mandje te gooien, weten niet hoe we het lekker kunnen bereiden óf kiezen liever voor een kant-en-klaar gemaksproduct. Om ons gebrek aan vitamines en mineralen te compenseren kiezen we voor supplementen en pillen. Kristel de Groot, medeoprichter van Your Super: “we horen vaak dat mensen voelen dat ze anders en gezonder willen leven. Maar niet weten waar te beginnen. Met onze organische mixen willen we een brug slaan tussen het gebruiksgemak van supplementen en het klaarmaken van verse groente en fruit. Goed eten is één van de sleutels tot een goede gezondheid, maar deze twee worden nog te weinig aan elkaar gekoppeld. Het is onze missie om hier verandering in te brengen, door een platform voor een gezonde levensstijl te bieden. De Your Super app, een hechte community, persoonlijke adviezen en de mixen die laagdrempelig zijn in gebruik – ook wel onze tools – dragen hier aan bij. Met kennis, hulp en de producten werken we aan het toegankelijk maken van gezond eten voor iedereen.” Het klinkt simpel. Toch zijn Nederlanders bij uitstek het meest sceptisch als het gaat om ‘superfoods’, reden waarom het duo in 2015 vanuit Amstelveen, via Berlijn, naar Amerika vertrok om daar uit te groeien tot een winstgevende sociale onderneming. Inmiddels is het tij gekeerd: steeds meer Nederlanders zijn op zoek naar een gezondere levensstijl en de Your Super-fanbase groeit hier gestaag. Daarom besloot Kristel terug te gaan naar haar roots en ook vanuit haar vaderland ‘kantoor’ te houden, met een nieuw Nederlands team en distributieplek.

De paradepaardjes onder de planten

De planten gebruikt door Your Super worden zorgvuldig geselecteerd en langs de meetlat van de missie – de gezondheid van mensen te verbeteren met de natuurlijke kracht van planten – gehouden. Zo bevatten alle ingrediënten een hoge dosis voedingsstoffen, zijn ze 100% organisch en vrij van elke vorm van synthetische stoffen én hebben de verschillende blends van organische- en plantaardige proteïne allemaal andere gezondheidsvoordelen. Om ervoor te zorgen dat alle voedingsstoffen worden behouden en het zo verantwoord mogelijk geproduceerd is, worden de ingrediënten lokaal geoogst en natuurlijk gedroogd of gevriesdroogd in het land van herkomst. Daarna worden de mixen samengesteld met 6 verschillende ingrediënten. De Groot: “door het werken met vaste kleine lokale boeren garanderen we kwaliteit en duurzaamheid. Dat betekent dat we niet enkel de grondstoffen afnemen, maar ook samen kijken hoe we een positieve impact kunnen maken op hun omgeving, zoals het weren van kunstmest. Hierdoor krijg je niet alleen goede producten, maar dragen we ook nog bij aan het milieu en de gemeenschap.” Onderdeel van het maken van een positieve impact is het 1:1 Give-Back principe, waarbij bij elke verkochte Your Super mix één voedselpakket aan ondervoede kinderen via de organisatie Action Against Hunger wordt geschonken.

De introductie van Moon Day

Naast het stimuleren van een levensstijl waarin gezondere eetkeuzes worden gemaakt, streeft Your Super ook naar een gezonde én comfortabele werkplek voor de vrouwelijke werknemers. Aangezien luisteren naar de behoeftes van je lichaam hoog in het vaandel staan bij het health-focused bedrijf, hebben zij de zogeheten Moon Day geïntroduceerd. Het Moon Day-beleid geeft vrouwelijke werknemers de mogelijkheid tijdens hun menstruatie enkel het werk te verrichten dat je op dat moment aankan. Dat betekent vanuit huis werken wanneer je de behoefte hebt je in alle rust terug te trekken, het annuleren van een meeting als je je niet fit voelt of simpelweg een dag vrij nemen. Daarnaast staat Moon Day voor open communicatie over het onderwerp ‘menstruatie’, wat bijdraagt aan meer begrip en het doorbreken van het taboe. Zijn de vrouwelijke werknemers toch op kantoor? Dan liggen er in elke toilet 100% biologische tampons.