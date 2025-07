Aviko – Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en onderdeel van agrofoodcoöperatie Cosun – investeert in de installatie van een e-boiler in haar fabriek in Lomm (Limburg). Samen met Enexis zet Aviko hiermee een belangrijke stap in het bereiken van haar duurzame ambities. De nieuwe e-boiler is naar verwachting eind 2026 operationeel en gaat een jaarlijkse CO₂-besparing van minstens 4.800 ton opleveren – vergelijkbaar met het gasverbruik van zo’n 650 huishoudens. Dankzij de goede samenwerking met de gemeente Venlo, de provincie Limburg en netbeheerder Enexis staan alle seinen op groen om met de bouw van start te gaan.

Van klimaatambitie naar klimaatactie

De installatie van de e-boiler maakt deel uit van Aviko’s ambitie om haar productieprocessen te verduurzamen. Om dat te bereiken, heeft Aviko met moederbedrijf Cosun concrete doelen vastgesteld, in lijn met het Science Based Targets initiative. Zo wil Aviko haar CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent verminderen (t.o.v. 2021) en uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal produceren.

Cruciale stap in verduurzaming van de fabriek in Lomm

De e-boiler werkt volledig op elektriciteit en vervangt een deel van de stoomopwekking uit fossiele brandstoffen. Voor deze overstap is een flinke uitbreiding van de elektrische capaciteit nodig. Om dat mogelijk te maken wordt een 8,5 kilometer lange hoogspanningskabel aangelegd, vanaf hoogspanningsstation California (gemeente Horst aan de Maas), die de fabriek van groene stroom voorziet van het Nederlandse stroomnet. Ook worden op het terrein een nieuw hoogspanningsverdeelstation en ontvangststation gebouwd. Enexis voorziet hiermee de mogelijkheid om de e-boiler met het zicht op de toekomst optimaal te benutten. Deze infrastructuur is niet alleen nodig voor de installatie van de e-boiler, maar ook voor de verduurzaming van de productielocatie in Lomm. “Dit is een belangrijke stap voor Aviko om in Lomm tot een energieneutrale productie te komen. We zijn er enorm trots op dat we dit project – in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend is dat vergroening door bedrijven ook lukt – succesvol te kunnen implementeren”, vertelt Marlies Meijer-Willems, Environmental & Sustainability Advisor van Aviko. “Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe we met onze partners bouwen aan een energie-efficiënte en klimaatvriendelijke productieomgeving.”

Maatregelen als de installatie van e-boilers en warmtepompen bieden kansen om een flinke CO2-reductie te realiseren. Eén van de mijlpalen in 2024 was de inzet van een biogasinstallatie in Rain (Duitsland) die de uitstoot van broeikasgas met 70 procent vermindert. En bij de fabriek van Aviko Rixona in Venray is een e-boiler geïnstalleerd, die het mogelijk maakt 25 procent van de stoomproductie met groene stroom te produceren.

Groen licht van alle betrokken partijen

Alle vergunningen zijn inmiddels rond. Ook omwonenden zijn over de bouwplannen geïnformeerd. Deze bestaan uit verschillende fases: naar verwachting wordt eind 2025 de elektriciteitskabel opgeleverd, volgt in het derde kwartaal van 2026 de installatie van de e-boiler en wordt het systeem aan het einde van dat jaar in gebruik genomen.