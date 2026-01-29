BlueBird Power – de Nederlandse start-up die recent een uniek laadecosysteem voor EV’s heeft gelanceerd – onderscheidt zich met een eenvoudig te installeren thuislader voor zowel installateur als consument. Dat maakt dat installateurs in de energie- en e-mobilitysector, die onder toenemende tijdsdruk meer laadpunten willen opleveren, efficiënter te werk kunnen gaan en de klant goedkoper uit is.

Recent is gebleken dat de druk op de technische arbeidsmarkt hoog is, en het tekort aan vakmensen alleen maar groter wordt.* Dit geldt ook voor de installateurs van EV-laadsystemen. BlueBird Power heeft een thuislader ontwikkeld die eenvoudig te installeren is – voor zowel de installateur als de consument – waarmee de tijdsdruk voor de installateur verlaagd wordt.

“Onze ervaring is dat installateurs in één keer goed willen werken: overzichtelijk materiaal, duidelijke stappen, en in minuten online,” aldus Bart Holthuizen, co-founder van BlueBird Power. “Precies daarop is onze thuislader ontworpen: technisch doordacht, maar in de praktijk extreem eenvoudig – voor elke thuissituatie. De consument kan de thuislader gemakkelijk zelf bevestigen. Het ontwerp zit zo in elkaar dat de installateur enkel de aanpassingen in de meterkast hoeft te doen.”

De werkzaamheden die een installateur bij andere laadsystemen uitvoert om het systeem werkbaar te krijgen, doet de consument bij dit systeem zelf. Het ophangen aan de muur, de lader bevestigen, het aansluiten en online koppelen – het is een do it yourself systeem.

Minder tijd, meer efficiëntie voor installateur

“De energietransitie vraagt om schaalbare eenvoud,” geeft Bart aan. “We hebben daarom het complete traject – installatie, hardware, embedded software, cloud en app – integraal ontworpen. Het resultaat is een thuislader die installateurs tijd geeft, in plaats van tijd kost. De stabiele online koppeling – waar de consument zelf voor zorgt – en intuïtieve configuratie, maakt dat een installateur niet meer terug hoeft voor een herhaalbezoek. Ook dat neemt werkzaamheden en daarmee tijdsdruk weg.’’

Via een portal kunnen de installateurs de real-time status van de lader inzien en mogelijke problemen op afstand oplossen. Ook dit biedt onderscheidende efficiëntie voor de installateur.

Bekijk hier de installatie video waarop het gemak van installeren te zien is.

