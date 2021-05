Autodeeldienst SHARE NOW vernieuwt Amsterdamse vloot met 108 nieuwe elektrische smart fortwo’s

SHARE NOW, de Europese marktleider op het gebied van free-floating autodelen, vernieuwt de iconische smart-modellen in de Amsterdamse vloot. Vanaf vandaag worden de elektrische smart fortwo’s geleidelijk vervangen door 108 nieuwe 453 EQ-modellen. Samen met de 100 elektrische BMW i3’s en 60 elektrische Fiat 500e‘s die het bedrijf recent aan haar aanbod toevoegde, betekent dit een volledige vernieuwing van de Nederlandse vloot. Daarnaast is het huidige werkgebied sinds vandaag uitgebreid met nieuwe buurten in stadsdelen Noord en West.

“De smart blijft het meest gehuurde model in onze stad en daarom kijk ik ernaar uit om onze gebruikers dit nieuwe model aan te bieden. Dankzij de moderne, snelle laadtechniek zijn de deelauto‘s weer sneller klaar voor gebruik en neemt de beschikbaarheid merkbaar toe. Ik ben erg blij dat we onze 96.000 Nederlandse gebruikers zoveel mogelijk rijcomfort kunnen bieden door onze vloot te blijven optimaliseren. Daarnaast kunnen we nu nog meer Amsterdammers kennis laten maken met de vloot, dankzij de uitbreiding van ons werkgebied naar Nieuw-West en Overhoeks in Amsterdam-Noord“, vertelt Robert Bosman, Managing Director van SHARE NOW Nederland.

Betere beschikbaarheid door snelle laadtijd

De nieuwe smart fortwo’s beschikken over technische innovaties die de ritten met SHARE NOW nog comfortabeler maken. Zo zijn de smarts bij een laadpaal met een vermogen van 22kW binnen 45 minuten volledig opgeladen en bij een 11kW-laadpaal in minder dan anderhalf uur. Dankzij deze snelle oplaadtechnologie verbetert de beschikbaarheid van de auto’s aanzienlijk. Ook zijn alle auto’s uitgerust met een navigatie- en mediasysteem. In de winter maakt de stoelverwarming ritten aangenamer en in de zomer kunnen gebruikers genieten van het panoramische dak.

Uitbreiding van het Amsterdamse werkgebied

Naast de vernieuwing van de vloot werd er ook gewerkt aan verbetering van het werkgebied. Sinds de start in 2011 werkt SHARE NOW nauw samen met de gemeente Amsterdam om deelmobiliteit in de hoofdstad verder te ontwikkelen en te verbeteren. Om deze doelen kracht bij te zetten en aan de wensen van haar gebruikers te voldoen, breidt SHARE NOW haar huidige werkgebied van 59 km2 voor het eerst uit. Vanaf vandaag is het mogelijk om in Nieuw-West en de buurt Overhoeks in Noord een SHARE NOW deelauto te gebruiken.