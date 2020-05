Auping krijgt B Corp status

Auping mag zich sinds kort een ‘certified B Corporation’ noemen. B Corp is een internationaal netwerk van bedrijven die met hun producten en diensten een significante bijdrage leveren aan een betere wereld. Bedrijven met zo’n certificaat streven de hoogste standaarden na op het vlak van sociale en ecologische prestaties, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Zo heeft Auping zich concreet tot doel gesteld om de wereld leefbaar, gezond en veilig te houden voor toekomstige generaties. In dat kader omarmde de bedden- en matrassenfabrikant uit Deventer enkele jaren geleden de cradle-to-cradle filosofie, waarmee de onderneming streeft naar een 100% circulaire bedrijfsvoering.

Auping is koploper als het gaat om toekomstbestendig ondernemerschap. De organisatie onderkent de maatschappelijke rol die zij als organisatie heeft en wil daar in de toekomst nog nadrukkelijker invulling aan geven. Daarbij is Auping bereid haar nek uit te steken, risico te nemen en zichzelf uit te dagen. Morten Lund Petersen, Innovation & Sustainability bij Auping: “Het behalen van de B Corp status was een stevige exercitie waarmee we maanden intensief bezig zijn geweest. Het is niet zomaar een certificaat, de lat ligt hoog. Het was ook een bijzonder inspirerend traject en een goed moment om onszelf een spiegel voor te houden. Op welke onderdelen doen wij het goed en waar kan het beter?”

Using business as a force for good

Met de status van B Corp laat een onderneming zien commerciële, sociale en duurzame doeleinden succesvol te kunnen combineren. De pay-off van B Corp is dan ook using business as a force for good. Wereldwijd zijn er ruim 3.300 Certified B Corporations in meer dan zeventig landen en 150 industrieën. Organisaties als Tony Chocolonely, Dopper, MUD Jeans, Seepje, Ben & Jerry’s, Patagonia, Fairphone, Innocent Drinks en de Triodos Bank behoren tot de gecertificeerde bedrijven. Om B Corp te kunnen worden, doorlopen bedrijven een zeer strenge assessment. Bedrijven met een B Corp-certificaat moeten bij elke beslissing rekening houden met de impact ervan op hun werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving en het milieu.

Hubertine Roessingh, Executive Director B Lab Benelux: “Auping is de allereerste producent van matrassen, bedden en boxsprings in onze community in de Benelux. Er moet nog zo veel gebeuren in de slaapbranche om op een verantwoorde manier te produceren. Auping is, met de ontwikkeling en het op de markt brengen van het eerste circulaire matras ter wereld, koploper in de transformatie van lineaire naar circulaire productie.”