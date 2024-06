Bedden- en matrassenfabrikant Auping publiceert vandaag zijn Impact Report 2023. Het uitgebreide rapport dat ingaat op de waardepijlers ‘circulaire waardeketen’, ‘emissiereductie’ en ‘zorg voor mensen’ biedt gedetailleerde inzichten in de duurzaamheidsprestaties en -doelen van het Nederlandse bedrijf. Daarnaast heeft Auping een B Corp hercertificering verkregen; een bevestiging van zijn voortdurende toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Auping is al jaren koploper en aanjager in circulariteit. Het wil in 2030 een volledig circulair assortiment voeren.

Het Impact Report 2023 van Auping onderstreept de continue inzet van het bedrijf om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ‘uitrusten’ van de wereld. Daarbij staan oog voor detail, het milieu en een duurzame toekomst – om de planeet ook voor volgende generaties leefbaar te houden – centraal.

“Duurzaamheid is dagelijkse business voor iedereen die bij Auping werkt. We zijn trots op de doelgerichte stappen die we zetten en de concrete resultaten die we daarmee bereiken. In lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die vanaf 2025 in Europa gaat gelden, rapporteren we uitgebreider, transparanter en concreter dan voorheen over onze impact. We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn vastberaden om onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid verder uit te breiden en te optimaliseren”, aldus Mark Groot Wassink, Director Sustainability & Innovation bij Auping.

De belangrijkste punten uit het Impact Report 2023 volgen hieronder.

Circulaire waardeketen

Auping zet grote stappen in de overgang naar een circulaire economie. Na de uitbreiding van het assortiment circulaire matrassen in 2022, startte Auping in 2023 met de bouw van een nieuwe fabriek met een innovatieve productielijn waardoor er sneller en meer circulaire matrassen van de band kunnen rollen. De komst van de fabriek – begin dit jaar geopend – markeert een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame en afvalvrije matrassenindustrie. Daarnaast hebben in 2023 alle productgerelateerde leveranciers Auping’s Code of Conduct ondertekend. Deze overeenkomst maakt aan de leveranciers duidelijk wat Auping van ze verwacht en van de keten die de leveranciers inricht.

Verdubbeling CTI-score

Auping gebruikt de CTI­-tool om de status en vorderingen op het gebied van circulariteit te kunnen bepalen. Aan de hand van Circular Transition Indicators wordt van elk product gemeten hoe duurzaam de grondstoffen zijn en hoe goed het te recyclen is. Ten opzichte van het voorgaande jaar is de CTI-score van Auping in 2023 meer dan verdubbeld. Dit is mede dankzij meer kennis en data om samen met de leveranciers naar gerecyclede alternatieven te zoeken.

Emissiereductie

Kijkend naar de totale emissies over alle scopes, is er een aanhoudende dalende trend te zien. Waar Auping de afgelopen jaren vooral heeft geïnvesteerd in een energiezuinige bedrijfsvoering, is de focus inmiddels verbreed naar het reduceren van de totale CO2­-uitstoot – niet alleen binnen de eigen productie, maar in de gehele keten. In 2023 zijn de emissies als resultaat van alle ingekochte materialen (scope 3) aanzienlijk afgenomen, mede door concrete duurzaamheidsstappen van leveranciers en meer inzicht in de daadwerkelijke emissies van bijvoorbeeld ingekochte aluminium en staal. In 2030 wil Auping CO2-neutraal zijn binnen de eigen operatie (scope 1 en 2) en de CO2-uitstoot in de keten met 50% gereduceerd te hebben ten opzichte van 2022 (scope 3). Het doel is om in 2025 minstens 50% van het energieverbruik zelf op te wekken. Initiatieven die afgelopen jaar zijn genomen, zoals het optimaliseren van het kantoor naar een ‘smart building’ en het plaatsen van 180 extra zonnepanelen naar ruim 3.000, dragen hieraan bij.

B Corp hercertificering

Sinds 2020 is Auping gecertificeerd B Corp. Om de B Corp status te behouden, doorloopt het bedrijf iedere drie jaar een uitgebreid B Impact Assessment. In 2023 werd Auping’s score op basis van de resultaten van 2022 door B Lab gevalideerd met een score van 86 punten. Auping scoort met name goed op het thema Milieu en haalde daarnaast op verschillende onderdelen het maximale aantal punten, waaronder ‘health and safety’, ‘local sourcing’, ‘supplier code of conduct’, ‘quality assurance’, ‘governance structures’ en ‘company transparency’; deze thema’s staan in het Impact Report beschreven.