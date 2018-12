Auping en DSM-Niaga realiseren doorbraak met circulair matras

Koninklijke Auping en DSM-Niaga hebben een compleet circulair matras ontwikkeld. Elk onderdeel van het nieuwe modulaire ontwerp is eenvoudig te scheiden van de rest en is volledig recyclebaar voor hergebruik in een nieuwe matras. Matrassen vormen wereldwijd een van de grootste bijdragen aan stortafval vanwege de complexe samenstelling van aan elkaar gelijmde materialen. De nieuwe samenstelling van de matras van Auping en DSM-Niaga maakt het mogelijk om de verschillende onderdelen te vervangen, om constante hygiëne en kwaliteit te borgen. De eerste circulaire matrassen worden nog voor het einde van het jaar in gebruik genomen door Landal GreenParks.

In Nederland alleen al worden elk jaar ongeveer anderhalf miljoen matrassen weggegooid. In Europa zijn dit er zelfs 35 miljoen en in de Verenigde Staten 20 miljoen. Doordat producenten van matrassen steeds meer interesse hebben in recyclen, is de vraag naar circulaire ontwerpen met minder verschillende materialen en nieuwe manieren om de diverse lagen op omkeerbare wijze te verbinden toegenomen.

Bij Auping begon de zoektocht naar een goede nachtrust ruim een eeuw geleden. Dankzij de samenwerking met DSM-Niaga is nu de oplossing gevonden op het gebied van modulariteit, gezonde materialen en een gesloten productieketen. De volledig recyclebare matras blinkt uit in ventilatie en heeft een modulair ontwerp dat bestaat uit zes componenten: de tijk, comfortlaag, pocketveren, vilten bodem, ritsen en biezen worden bij elkaar gehouden door garen en een omkeerbaar hechtsysteem. Alle onderdelen kunnen eenvoudig afzonderlijk vervangen worden voor optimaal comfort, om een goede nachtrust nacht na nacht te garanderen. De samenwerking met producenten en partners die zich binnen een straal van 100 kilometer van de Auping fabriek bevinden, maakt lokale recycling mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

In de samenwerking met DSM-Niaga gebruikte Auping zijn ervaring in het produceren van hoogwaardige matrassen waarbij circulariteit nu als leidraad dient. Auping CEO Jan-Joost Bosman: “Comfort en lichaamsondersteuning spelen al sinds de oprichting van Auping een cruciale rol. In de loop der tijd is onze focus verschoven van het product naar de service die we mensen elke dag bieden: een goede nachtrust. Deze nieuwe focus ging samen met uitdagingen op het gebied van design zoals de luchtstroom door de matras, het vervangen van verouderde onderdelen en de invloed die de verschillende elementen op onze slaap en gezondheid hebben.”

Kelly Hall, managing director van DSM-Niaga: “Bewust van het feit dat de meeste matrassen eindigen als afval, hebben we DSM-Niaga’s kennis van materialen samengebracht met het streven van Auping naar kwaliteit en comfort. Daarom gebruiken we enkel materialen waarvan we weten dat ze geen negatieve invloed op onze gezondheid hebben, die volledig recyclebaar zijn tot nieuwe matrasonderdelen en verbonden op een omkeerbare manier. We zijn sterk onder de indruk van de toewijding waarmee het team van Auping op zoek is gegaan naar nieuwe productiemogelijkheden en hun kennis over de nachtelijke uren waarin wij onszelf opladen.”