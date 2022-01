Audi en RWE slaan energie op in second life EV-accu’s

De installatie, die staat op het terrein van de waterkrachtcentrale van RWE aan een stuwmeer bij Herdecke in Duitsland, kan in totaal zo’n 4,5 megawattuur aan elektriciteit opslaan. De ‘second life’ accu’s van de installatie zijn afkomstig van e-tron ontwikkelingsauto’s. Na hun eerste leven tijdens de testfases in de auto hebben ze nog een restcapaciteit van meer dan 80 procent. Dit maakt deze gebruikte accu’s perfect voor toepassing in stationaire energieopslagsystemen. Afhankelijk van het gebruik hebben ze nog een levensduur van maximaal tien jaar. Bovendien zijn ze beduidend goedkoper dan compleet nieuwe accu’s.

Introductie van meer dan 20 volledig elektrische modellen

CO 2 -neutrale mobiliteit is het ultieme doel van Audi. Het plan om in de periode van nu tot en met 2025 meer dan 20 volledig elektrische modellen te lanceren, is een belangrijke stap in deze richting. De ambities van Audi gaan echter verder dan alleen het aanbieden van emissievrij rijdende auto’s. Zo wil Audi met RWE de mogelijkheden demonstreren die er zijn voor het milieuvriendelijke gebruik van second life hoogspanningsaccu’s en hun intelligente integratie in het elektriciteitsnet van de toekomst. Audi werkt ook aan plannen om accu’s na dit tweede leven zo efficiënt mogelijk te recyclen.

Batterijopslagsystemen

Accu-opslag speelt een essentiële rol in de energierevolutie. Hierbij zijn flexibele opslagtechnologieën nodig om schommelingen in het opwekken van hernieuwbare energie op te vangen en het net te stabiliseren. Batterijopslagsystemen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Een second life accu is hierbij een duurzaam alternatief voor een gloednieuwe accu.

RWE gaat de learnings van het pilot project in Herdecke toepassen bij het bouwen en exploiteren van grotere opslagfaciliteiten op basis van gebruikte EV-accu’s. Hier zal men een innovatieve technologie implementeren waarbij twee modules in serie worden geschakeld.