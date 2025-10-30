Attero, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Energie Coöperatie Burgerwindpark Spinder slaan de handen ineen voor de realisatie van een grootschalig energieopslagsysteem van 9 MW / 18 MWh op het terrein van Attero in Tilburg. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in het slim benutten van duurzame energie en het verminderen van netcongestie in Brabant door de inzet van decentrale energysystemen.

Het batterij­systeem zal worden gevoed met volledig groene energie, afkomstig van de windturbines van Spinderwind en het zonnepark van Attero in Tilburg. Hiermee wordt duurzame energie optimaal benut, ook wanneer zon of wind tijdelijk minder beschikbaar zijn.

De installatie zal worden geleverd door Pon Power, terwijl de aansturing plaatsvindt via energiebedrijf Vandebron. Het consortium werd bij deze samenwerking geadviseerd door Odura Advies en Projecten B.V.

“Met deze investering zetten we een concrete stap richting een toekomstbestendig energiesysteem,” zegt Paul Ganzeboom, CEO van Attero. “De batterij vergroot niet alleen de flexibiliteit van ons eigen energiegebruik, maar helpt ook het regionale net beter in balans te houden.”

Ook de BOM benadrukt de strategische waarde van de samenwerking: “Dit project laat zien hoe samenwerking tussen publieke en private partijen bijdraagt aan de versnelling van de energietransitie in Brabant en is het bewijs dat decentrale energystemen mogelijk zijn”, David Aghina, investment manager bij BOM.

De ingebruikname van het batterij­systeem staat gepland voor de tweede helft van 2026.