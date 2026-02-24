Afval- en recyclingbedrijf Attero heeft het ontwerp afgerond voor een nieuwe, geavanceerde nascheidingsinstallatie op haar locatie in Moerdijk. De installatie is gebaseerd op een innovatief concept en zal ongekend hoge scheidingsrendementen en materiaalkwaliteiten realiseren. Daarmee zet Attero een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de verwerking van huishoudelijk restafval.

Attero opereert al sinds 2010 een nascheidingsinstallatie in Wijster waar onder andere het restafval van de gemeente Eindhoven wordt nagescheiden. Vorig jaar is in Wijster een nieuwe lijn in gebruik genomen waarmee de recyclingresultaten wederom verbeterd worden. Met de nieuwe nascheidingsinstallatie in Moerdijk komt Attero tegemoet aan de langgekoesterde wens van verschillende Brabantse gemeenten om ook nascheidingscapaciteit in eigen provincie te realiseren. Dankzij deze nieuwe installatie is er ruim voldoende nascheidingscapaciteit om het restafval van nascheidende gemeenten uit Zuid-Nederland te verwerken. De ontwikkeling van deze nieuwe nascheidingscapaciteit is de afgelopen jaren meermalen aangekondigd tijdens marktconsultaties en in gesprekken met gemeenten.

De nieuwe nascheidingsinstallatie is ontworpen om een maximale hoeveelheid waardevolle grondstoffen uit restafval terug te winnen. De planning is erop gericht de installatie in 2028 in gebruik te nemen.

Volgens Attero’s CEO Paul Ganzeboom sluit de ontwikkeling naadloos aan bij de ambities van het bedrijf: “Dit past geheel bij onze missie om zoveel mogelijk grondstoffen en hernieuwbare energie uit afval te halen om daarmee onze bijdrage te leveren aan het tegengaan van grondstoffenschaarste en klimaatverandering.”

De locatie in Moerdijk onderscheidt zich daarnaast door vergaande plannen voor grootschalige CO 2 -afvang. In combinatie met de nieuwe nascheidingsinstallatie zal dit ervoor zorgen dat de locatie uitgroeit tot de meest duurzame locatie voor restafvalverwerking van Nederland.

Met dit project onderstreept Attero haar rol als koploper in circulaire afvalverwerking en haar groeiende bijdrage aan de klimaat- en hernieuwbare energiedoelstellingen. Attero – The Circular Company.