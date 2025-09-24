ASNS Ingredient is een smart nutrition bedrijf dat plantaardige eiwitten produceert. ASNS bouwt een fabriek voor de productie van erwteneiwit in Letland. Deze zal worden aangedreven door duurzame stoom die door Adven geleverd wordt. Voor Adven is dit het eerste industriële project in Letland en tevens het grootste dat het bedrijf tot nu toe in de Baltische staten heeft uitgevoerd. De nieuwe fabriek vertegenwoordigt een totale investering van 130 miljoen euro. Daarmee is het de grootste particuliere industriële investering in Letland in meer dan tien jaar.

ASNS Ingredient is een joint venture tussen LATRAPS, de grootste landbouwcoöperatie in de Baltische staten, en Pfeifer & Langen International B.V., een van Europa’s toonaangevende voedselproducenten gespecialiseerd in suiker en aanverwante producten. De bedrijfsnaam die in het Lets “spruit of scheut” betekent, weerspiegelt haar missie om lokale boeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame plantaardige oplossingen.

‘Ons project is een goed voorbeeld van hoe we lokale expertise en middelen kunnen gebruiken om iets op wereldwijde schaal te bouwen. Door in te spelen op de mondiale groeiende interesse voor een gezonde levensstijl en de daarmee stijgende vraag naar plantaardige producten, zijn we met ons project in Letland een belangrijke speler in de moderne voedseleconomie van Europa. Ik ben erg blij dat Adven deel uitmaakt van dit avontuur en de cruciale energie-infrastructuur levert zodat we ons op onze kernactiviteiten en interactie met belanghebbenden kunnen concentreren”, zegt Edgars Ruža , CEO van ASNS Ingredient.

De fabriek, dat op een terrein van 10 hectare in Jelgava gebouwd wordt, zal jaarlijks tot wel 70.000 ton gele spliterwten verwerken, voornamelijk afkomstig van Letse boeren. Uit deze gewassen zal de plant hoogwaardige ingrediënten leveren, zoals erwteneiwitisolaten en concentraten, zetmeel, voedingsvezels en eiwit voor veevoer. De ingrediënten zullen voor een breed scala aan toepassingen inzetbaar zijn, van eiwitrijke snacks, sportvoeding, dranken, babyvoeding, glutenvrije producten en vleesalternatieven tot non-food producten zoals bioplastics, papier en biopolymeren.

Om de activiteiten van de fabriek te ondersteunen, bouwt Adven ter plaatse een productiefaciliteit om stoom uit duurzame energiebronnen te winnen. Deze zal jaarlijks meer dan 130 GWh stoom leveren, aangedreven door lokale, hernieuwbare brandstoffen. Door middel van het Energy as a Service (EaaS) partnership model , zal ASNS Ingredient de benodigde energie van Adven kopen, terwijl Adven investeert en garant staat voor een betrouwbare, duurzame levering gedurende het langetermijncontract. Deze samenwerking maakt niet alleen het Jelgava-project mogelijk, maar laat ook zien hoe duurzame energieoplossingen op industriële schaal tot verdere investeringen leiden en de aantrekkelijkheid van Letland op het internationale toneel kunnen versterken.

‘Adven bouwt sinds 2019 aan deze samenwerking. Het laat duidelijk zien dat Adven inzet op samenwerking op de lange termijn en dat we onze klanten vanaf dag één helpen, ook al zou het project niet meteen van start gaan. We zijn trots om deel uit te maken van deze zeer belangrijke investering en dat we de industriële groei in Letland steunen”, zegt Kristaps Greidāns , Director Business Development bij Adven.

De fabriek zal de vraag naar lokaal geteelde erwten op lange termijn veiligstellen. Het zal nieuwe banen in de regio Semgallen creëren, de exportcapaciteit van Letland vergroten en bijdragen aan de Europese zelfvoorziening op het gebied van voedsel en de ontwikkeling van een circulaire bio-economie, aangezien lokaal geteelde, duurzame plantaardige ingrediënten op grotere schaal beschikbaar zullen zijn. Het terrein zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2026 geleidelijk in gebruik worden genomen en de volledige capaciteit zal in 2027 worden bereikt.

Foto: ASNS Ingredient factory illustration