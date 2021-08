ASN Bank Wereldprijs 2021 zoekt innovatieve ideeën voor de wereld van morgen

Innovatieve duurzame denkers kunnen zich vanaf deze week inschrijven voor dé competitie voor duurzame start-ups in Nederland. De ASN Bank Wereldprijs is een bewezen springplank voor startende ondernemers die hun groene bedrijfsplannen verder willen brengen en voor duurzame baanbrekers die hun idee willen uitbouwen. Tijdens de competitie strijden de deelnemers om een prijzenpot van ruim een halve ton.

De voorgaande dertien edities van de ASN Bank Wereldprijs zorgden voor de kickstart van inmiddels bekende bedrijven zoals Fairphone, Yoni en Seepje. Met het prijzengeld en waardevolle support van ASN Bank, lukte het hen impact te maken met hun bedrijfsideeën.

Duurzame vooruitgang stimuleren

“Duizenden inschrijvingen voor de ASN Bank Wereldprijs hebben ons in de afgelopen jaren geïnspireerd met ideeën voor een duurzame toekomst. Ik ben er trots op dat wij zoveel ambitieuze ondernemers een vliegende start hebben kunnen geven. Door hen te helpen met het realiseren van hun bedrijfsplan, leven wij onze missie: duurzame vooruitgang stimuleren. De recente berichtgeving over klimaatverandering maakt de urgentie alleen maar duidelijker, en daarmee ook het belang van slimme duurzame oplossingen. Ik kijk uit naar de inschrijvingen”, aldus Arie Koornneef, directeur ASN Bank.

Deelname opent deuren voor ondernemers

In een uitdagend traject krijgen dertig genomineerde deelnemers training en coaching op het gebied van onder andere ondernemerschap, marketing en financiën. Daarnaast levert deelname voor de finalisten vaak waardevolle publiciteit op. Matthijs Westerwoudt, die met zijn duurzame theemerk Wilder Land bijdraagt aan de biodiversiteit in Nederland zegt: “Deelname aan het traject -in 2019- heeft ons enorm veel gebracht. Buiten het feit dat we veel hebben geleerd, heeft onze finaleplek ook belangrijke deuren voor ons geopend. We hebben bijvoorbeeld samenwerkingen met commerciële partijen opgezet, waardoor we nog meer mensen kunnen bereiken met onze visie. Het was een ongelofelijk waardevolle boost aan het begin van ons ondernemers avontuur.”

Nu inschrijven

Inschrijven kan tot vrijdag 10 september 17.00u via de website van Voor de Wereld van Morgen, de ondernemerscommunity van ASN Bank. Inzendingen moeten aansluiten bij de missie van de ASN Bank en passen binnen een van de volgende categorieën: Mens & Samenleving, Natuur & Milieu en Klimaatbescherming. De actievoorwaarden voor deelname zijn te vinden op www.voordewereldvanmorgen.nl/ wereldprijs.

Van inschrijving tot finale

Een vakjury – met onder meer Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely, Emma van der Leest, oprichter van BluecityLab en Faiza Oulahsen van Greenpeace – buigt zich tijdens verschillende selectiemomenten over de ingediende ideeën. Er wordt gelet op innovatie, duurzaamheid en creativiteit. Zes ondernemers gaan uiteindelijk door naar de grand finale op 10 november. Zij maken kans op een geldprijs tussen de € 10.000 en € 25.000 en een publieksprijs van € 5.000, waar een stemronde aan vooraf gaat.