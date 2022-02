ASN Bank heeft zich aangesloten bij de Europese netwerkorganisatie Built by Nature. Built by Nature, opgericht door Laudes Foundation, is erop gericht om samen met de koplopers uit verschillende sectoren de transitie naar houtbouw in Europa te versnellen. Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen levert duurzame gebouwen op én draagt bij aan een beter klimaat en een rijkere natuur.

“Built by Nature en ASN Bank hebben een gezamenlijk doel voor ogen: we willen de woningbouw verduurzamen en geloven dat houtbouw een oplossing voor de toekomst biedt” vertelt Jeroen Loots, senior adviseur klimaat van ASN Bank. “We zien dat steeds meer ondernemers en bedrijven in de bouwsector willen bouwen met hout en andere natuurlijke, hergroeibare materialen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, is het nodig dat we nieuwe ketens vormen en de productie van hout opschalen. Wij kijken er naar uit om andere partners uit het Built by Nature-netwerk te ontmoeten en samen oplossingen voor groei te creëren.”

Built by Nature’s Head of Networks Jeff Blaylock voegt toe: “Het is van cruciaal belang om financiële instellingen bij dit vraagstuk te betrekken. Zij zijn een belangrijke besluitvormer en kunnen in een vroeg stadium beïnvloeden hoe er wordt gebouwd. Nieuwe tools zoals Construction Stored Carbon zijn cruciaal om op investeringsniveau transparant te maken wat de CO2-impact van gebouwen en bouwmaterialen is. Het gebruik van dit type oplossingen zal de manier waarop onze steden de komende vijf tot tien jaar worden gebouwd veranderen. We verwelkomen ASN Bank als Frontrunner-lid van het Built by Nature-netwerk en kijken er naar uit om samen met hen en andere koplopers uit Europa de houtbouw transitie te versnellen.”

Impact houtbouw op klimaat

De komende periode staat in het teken van kennisuitwisseling, onder meer op het gebied van impactmeting. In 2021 ontwikkelde ASN Bank samen met Climate Cleanup de meetmethode Construction Stored Carbon om de hoeveelheid (opgeslagen) CO2 in biobased gebouwen vast te stellen. Zo kunnen bouwbedrijven, architecten en financiële instellingen eenvoudig de impact van hun houtbouwproject op het klimaat berekenen. “Het streven is om op Europees niveau zoveel mogelijk voorbeeldprojecten te verzamelen. Zo maken we zichtbaar hoe groot de klimaatwinst daadwerkelijk is” aldus Loots.

CO2 langdurig uit de lucht

De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, is verandering in de hele keten noodzakelijk. Bouwen met hout en andere natuurlijke, hergroeibare materialen zorgt voor minder CO2-uitstoot dan conventionele materialen zoals staal en beton én legt CO2 voor lange tijd vast. Dat maakt het een praktische en concrete oplossing in de transitie naar een duurzame bouwsector. Daarnaast zorgt houtbouw op langere termijn voor een rijker en meer gevarieerd boslandschap.