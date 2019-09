ASICS legt ambitieuze klimaatdoelstellingen vast en versnelt klimaat initiatieven

ASICS kondigt vandaag aan zich te committeren aan de internationale ambitie om de opwarming van de aarde tot 1.5°C te beperken. Doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstellingen versneld te behalen breidt ASICS de duurzaamheidstechnologie uit door vanaf 2020 de uitstoot van het verfproces van de schoenen met 45 procent te reduceren. ASICS wordt ook lid van de VN-Fashion Charter Industry for Climate Change om hun toewijding te onderstrepen en gezamenlijk klimaatverandering aan te pakken. Het Charter verenigt toonaangevende modemerken, retailers, leveranciers, transportbedrijven en andere belanghebbenden, die samen de klimaatimpact van de mode-industrie aanpakken.

In 2018 was ASICS het eerste sportmerk waarvan de wetenschappelijke doelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi) en in juni van dit jaar de eerste die de Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ondersteunt. ASICS versnelt nu haar acties met deze nieuwe streefcijfers in overeenstemming met het verslag van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van afgelopen oktober, dat heeft geleid tot een beperking van de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 °C.

Gezondheid van mensen stimuleren door sport

“ASICS is in 1949 opgericht met een visie om de gezondheid van mensen door middel van sport te stimuleren. ASICS is nog steeds toegewijd aan deze filosofie. Om toekomstige generaties in staat te stellen actief te zijn en sport te beoefenen, zetten we ons in om ambitieuze doelen te stellen als de kern van onze bedrijfsstrategie om de impact van klimaatverandering te helpen verminderen”, aldus Yasuhito Hirota, COO en President van ASICS Corporation.

45% verlaging van verfgebruik en 33% minder watergebruik

Om een welvarende, klimaat neutrale economie in 2050 te bouwen is een transformatie van ongekend tempo en ongekende schaal nodig. Aangevuld met besluitvaardig leiderschap en investeringen in klimaatoplossingen. ASICS is van plan om vanaf 2020 hun hulpbronnen besparende technologie uit te breiden. De technologie met de naam ‘Solution Dyeing method’ zal worden toegepast op meer dan 50 procent van alle nieuwe producten in alle schoenmerken (ASICS, Onitsuka Tiger en Häglofs). Het is de eerste keer dat deze toepassing in de sportschoenindustrie op dergelijke schaal wordt ingevoerd. Naar verwachting zal dit de uitstoot van het verfproces met ongeveer 45 procent verlagen en watergebruik met ongeveer 33 procent verminderen. Dit staat gelijk aan meer dan 25.000 bomen per jaar en het watergebruik van 1.000.000 mensen per dag.

ASICS heeft zich eveneens aangesloten bij het UNFCCC’s Fashion for Global Climate Action initiatief. Met het ondertekenen van het convenant toont Asics haar toewijding voor een koolstofarme mode industrie. Ook heeft de organisatie zich gecommitteerd om in alle aspecten van het bedrijf duurzaamheid na te streven, om zo bij te dragen aan een duurzame wereld.

Over Solution dyeing proces (links: solution dyeing, rechts: gewoon verven)

– Voegt kleur toe aan de synthetische vezels wanneer deze nog vloeibaar zijn voordat de vezel daadwerkelijk wordt geproduceerd

– Stof is gemaakt van gekleurde vezels

– Reduceert het watergebruik en de koolstofuitstoot drastisch ten opzichte van het conventionele proces, waarvoor dippen en wassen van stoffen vereist zijn

– The solution dyeing methode wordt gebruikt voor de inlegzool