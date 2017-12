Sinds kort is steenverwerker Arte uit Helmond, niet alleen bezig om ín de groeves kinderarbeid te bestrijden, maar ook daarbuiten. Met het Arte Right To Education project in India, wil Arte in de dorpen waar onder andere groevenarbeiders met hun gezinnen wonen kinderen naar school brengen.

Graniet

Een van de speerpunten van het MVO-beleid van Arte is de bestrijding van kinderarbeid. Ongeveer 75 % van het graniet dat Arte inkoopt is afkomstig uit India. Om kinderarbeid en schuldslavernij te bestrijden in groeves werkt Arte samen met TFT, the Forest Trust. TFT is een wereldwijde non-profit organisatie die bedrijven in de natuursteenbranche helpt om verantwoord geproduceerd steen te leveren. Het verduurzamen van de steenindustrie is een noodzakelijk en zinvol traject, maar er is nog veel meer te doen.

Arte Right To Education project



Nu wil Arte ook buiten de groeves haar steentje bijdragen. Vanuit de overheid heeft Arte ondersteuning ontvangen om kinderarbeid effectief aan te pakken. Het streven is om een ‘Child Labour Free Zone’ te creëren in de regio waar Arte haar graniet inkoopt. In een kinderarbeid vrije zone krijgen kinderen fulltime onderwijs in formele scholen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens of meisjes, elk kind heeft immers recht op onderwijs. Het project zal starten in Ballikurava, Prakasam, in de deelstaat Andhra Pradesh in India.

Tweeledig doel



De doelstelling van het project is tweeledig. Het eerste doel is om alle vormen van kinderarbeid en onderliggende oorzaken uit te bannen, zoals slecht loon en gedwongen arbeid.

Het tweede doel is om kennis te vergaren én capaciteit op te bouwen. Hierdoor wordt het risico op terugkeer van kinderarbeid beperkt na afloop van het project. Ook kunnen met de toenemende capaciteit en knowhow de onderliggende oorzaken van kinderarbeid in andere regio’s waar Arte haar steen vandaan haalt, in de toekomst worden aangepakt.

Multi-Stakeholder Initiatief

Om het project te realiseren werkt Arte samen met één van haar leveranciers TFT (the Forest Trust), de Landelijke India Werkgroep (LIW) en lokale NGO’s; partijen die langdurige ervaring hebben met de bestrijding van kinderarbeid en de Child Labour Free Zone aanpak. Ook zullen granietleveranciers als relevante stakeholders bij het project betrokken worden, naast onder andere lokale overheid, leraren en ouders, om er samen voor te zorgen dat niemand kinderarbeid meer accepteert. Met het project geeft Arte een nieuwe draai aan MVO en maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen plaats voor Maatschappelijk Verbeterend Ondernemen.

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? Volg dan het Arte Right To Education project in India via http://artegroep.nl/nl/Arte-Right-To-Education