Op 8 april kondigden Arla Foods en DMK Group met trots het voornemen aan om te fuseren, waardoor de sterkste zuivelcoöperatie van Europa ontstaat. De fusie brengt meer dan 12.000 melkveehouders samen en het streven is om één gezamenlijke coöperatie te vormen met een gecombineerde pro forma omzet van 19 miljard euro.

“Met deze stap gaan we verder met het vormgeven van de toekomst van zuivel, het verbeteren van voedzame, hoogwaardige zuivelproductie en innovatie in Europa en wereldwijd, terwijl we onze leden een sterke melkprijs garanderen. De fusie is onderhevig aan goedkeuring van de Algemene Vergaderingen in de coöperaties en goedkeuring van de toezichthouders.”

De fusie tussen Arla Foods en DMK Group is een samengaan van gedeelde waarden en complementaire krachten, waardoor de grootste zuivelcoöperatie van Europa ontstaat. De coöperaties verenigen al vele generaties boeren en de gefuseerde entiteit zal de toekomst van zuivel voor de komende generaties vormgeven. De gezamenlijke coöperatie zal de komende jaren over een solide melkaanvoer beschikken, waardoor de financiële mogelijkheden om te investeren in de toekomst van zuivel gewaarborgd zijn.

Arla Foods en DMK Group hebben de afgelopen jaren met succes samengewerkt aan verschillende projecten, waaronder het joint venture project ArNoCo, dat wei van DMK’s kaasproductie verwerkt tot hoogwaardig wei-eiwitconcentraat en lactose voor Arla’s wereldwijde ingrediëntenbedrijf.

Jan Toft Nørgaard, Bestuursvoorzitter van Arla Foods, zegt: “Dit partnerschap is gebaseerd op onze gedeelde waarden en ik ben erg trots op deze voorgenomen fusie, die een winwinsituatie is voor onze coöperaties. De kracht van Arla en DMK Group ligt in ons gezamenlijk streven naar kwaliteit en innovatie, en ik zie DMK Group als de perfecte partner bij het vormgeven van een nieuw en versterkt Arla, klaar om een leidende rol te spelen in de zuivelindustrie.”

Guus Mensink, Bestuursvoorzitter DOC Kaas: “We zijn trots op de voorgenomen fusie met Arla, een coöperatie die net als wij streeft naar meerwaarde en innovatie. Deze fusie versterkt de veerkracht van onze coöperaties en speelt een belangrijke rol bij de verdere versterking van het concurrentievermogen van onze leden. Met deze voorgenomen stap kunnen wij ons assortiment aan zuivelproducten vergroten en productinnovaties stimuleren, alles ten behoeve van onze leden.”

Peder Tuborgh, CEO van Arla Foods: “DMK Group is de grootste zuivelcoöperatie in Duitsland en een zeer aantrekkelijke partner die onze kernwaarden deelt. Onze sterke marktposities en productportfolio’s vullen elkaar zeer goed aan en onze sterke samenwerking in de afgelopen jaren heeft bewezen dat DMK Group een ideale partner is voor Arla. Onze gezamenlijke marktaanwezigheid in Europa en wereldwijd zal ons in staat stellen om onze productie van gezonde zuivelproducten veilig te stellen, een stabiele voedselproductie in Europa te garanderen en nog voedzamere producten naar de wereld en onze klanten te brengen. Deze fusie is een natuurlijke voortzetting van onze sterke samenwerking ten gunste van consumenten, onze leden en hun melkprijs.”

Ingo Müller, CEO van DMK Group, zegt: “Arla heeft zichzelf gevestigd als een belangrijke speler in de zuivelindustrie, en door samen te werken zullen we een sterk en aantrekkelijk productportfolio van merken en huismerken hebben voor al onze klanten. Door het wereldwijde bereik van Arla hebben we toegang tot consumenten en klanten buiten ons huidige geografische bereik en kunnen we onze zakelijke veerkracht versterken. Onze complementaire sterke punten, zowel op zakelijk als op mentaal gebied, zullen ons in staat stellen om vooruitgang te blijven boeken op het gebied van zuiveltechnologie en -innovatie, terwijl we ook een sterke thuisbasis bieden voor leden.”

Met de voorgenomen fusie zal de gecombineerde entiteit commercieel sterk staan en meer veerkracht krijgen door meer gediversifieerde productportfolio’s en marktposities, ondanks de verwachte daling van de totale Europese melkplas. Als Europa’s grootste zuivelcoöperatie is het duidelijk de ambitie om nog sterkere partnerschappen met klanten te ontwikkelen, waarde toe te voegen aan hun bedrijf en tegelijkertijd een aantrekkelijke omgeving te bieden voor boeren, collega’s en andere zakelijke partners.

Het gefuseerde bedrijf gaat Arla heten. Het hoofdkantoor komt in Viby J, Denemarken en Jan Toft Nørgaard wordt voorzitter. Peder Tuborgh is CEO en Ingo Müller zal toetreden tot het managementteam van Arla als EVP (Executive Vice President) om de integratie na de fusie te leiden.

Proces

De fusie moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergaderingen van de coöperaties, evenals door de regelgevende instanties. Naast de Duitse coöperatie DMK eG maakt ook de Nederlandse coöperatie DOC Kaas U.A. deel uit van de DMK Group en dus van de voorgenomen fusie. Het gedetailleerde fusievoorstel zal de komende maanden worden besproken met de leden van de coöperaties en met de betrokken werknemersvertegenwoordigers en ondernemingsraden, waarna de fusieovereenkomst in

juni 2025 ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergaderingen van de coöperaties.