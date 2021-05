Ariel lanceert “Elke Graad Telt” campagne om aan te moedigen tot duurzamere wasgewoonten

Ariel lanceert de campagne “Elke Graad Telt”, waarin het bedrijf samen met National Geographic haar consumenten voorlicht over de gevolgen van de wastemperatuur voor de planeet en hen aanmoedigt om kouder te wassen. Door aan te tonen dat een eenvoudige actie, zoals het verlagen van de wastemperatuur van 40°C naar 30°C, de CO2-uitstoot met 35% kan verminderen, willen zij gezamenlijk een vermindering van de CO2-uitstoot realiseren. De campagne is onderdeel van het bredere duurzaamheidsprogramma van Ariel, waarmee zij de CO2-uitstoot in de gehele levenscyclus van haar producten vermindert; van productontwerp, verpakkingen en distributie tot thuisgebruik en hergebruik of recycling.

Onderzoek toont aan dat dat 56% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de bescherming van het milieu en dit is toegenomen sinds COVID-19*. Ariel gelooft dat iedereen een positieve bijdrage aan het klimaat kan leveren en slaat hiervoor de handen ineen met overheden en consumenten. Hoe klein de actie ook is, het kan een verschil maken. 62% van de consumenten is eerder bereid om de wastemperatuur te verlagen zodra zij de impact hiervan op de planeet begrijpen – dit is 13% meer dan op dit moment**. Door middel van indrukwekkend beeldmateriaal laten Ariel en National Geographic de positieve impact van kouder wassen zien.

“Zelfs hele kleine veranderingen in huis kunnen al een positief effect hebben op de planeet en dat is de boodschap die we met onze nieuwe Ariel-campagne willen uitdragen. Als we naar wasmiddelen kijken, doen wij er bij P&G alles aan om de CO2-uitstoot al in het productieproces te verminderen. Maar 60% van de CO2-uitstoot rondom wassen is afkomstig van de wasjes die wij thuis draaien, en dan voornamelijk van het verwarmen van het water. Dus, hoe lager de temperatuur, hoe beter voor het milieu en ook nog eens voor je portemonnee. We hebben de producten van Ariel daarom zo ontworpen dat deze ook bij koudere temperaturen goed werken. Zo wordt een duurzamere gewoonte mogelijk gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. We zijn trots dat we dit verhaal samen met National Geographic kunnen vertellen en dat wij samen consumenten kunnen inspireren bij te dragen aan een betere planeet.”, zegt Virginie Helias, Chief Sustainability Officer bij Procter & Gamble.

Life Cycle Analysis als fundering voor duurzaamheidsinitiatieven

P&G gebruikt de inzichten uit levenscyclusanalyses (LCA) om te bepalen in welke fase van de levenscyclus van een product de impact op het milieu het grootst is; van de grondstoffen en het transport tot het gebruik door de consument en de verwerking of de recycling van het afval. P&G vermindert in alle aspecten van deze levenscyclus haar ecologische voetafdruk. Bij wasmiddel blijkt bijna 60% van de ecologische voetafdruk verband te houden met de fase waarin het wasmiddel thuis gebruikt wordt – voornamelijk door het verwarmen van water. Om vervolgens te zorgen dat de consument daadwerkelijk kouder kan wassen, zijn de Ariel Allin-1 Pods ontworpen om ook in kouder water optimaal te reinigen. Dit is mogelijk dankzij De “Elke graad telt” campagne maakt deel uit van het bredere duurzaamheidsprogramma van Ariel. Op de campagnewebsite Elke Graad Telt roept Ariel consumenten op om de belofte te doen om hun wastemperatuur te verlagen. Want als iedereen een eenvoudige verandering doorvoert, leidt dat uiteindelijk tot een grote positieve impact.

Feitjes

Als iedereen in Europa de wastemperatuur zou verlagen van 40°C naar 30°C, zou dat gelijk staan aan het van de weg halen van 2 miljoen auto’s***.

In (West-)Europa is de gemiddelde wastemperatuur 42,6 °C.

Professoren van de Universiteit van Leeds hebben in samenwerking met P&G aangetoond dat kleding minder microvezels verliest als het in een koude en een snelle cyclus wordt gewassen.

*Onderzoek door Toluna in opdracht van P&G, juni 2020, 400 respondenten.

**Onderzoek door Harris Institute France in opdracht van P&G, juni 2020, 607 respondenten.

***Illustratie van temperatuurverlaging van 40C naar 30C uitgedrukt in CO2-besparingen voor heel Europa Purezyme, een gemakkelijk biologisch afbreekbaar, reinigend enzym, dat zelfs bij koudere cycli zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten.