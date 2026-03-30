Vandaag heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd over de uitvoering van de verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval (PPWR) om de uniforme toepassing van de nieuwe verpakkingsregels in de hele EU te vergemakkelijken en de naleving voor marktdeelnemers en lidstaten te vereenvoudigen. De volledige toepassing van deze wet zal bijdragen tot een duurzamere en concurrerendere verpakkingssector in de hele EU en tot de versterking van de eengemaakte markt voor verpakkingen door middel van gemeenschappelijke regels.

In 2023 produceerde elke Europeaan gemiddeld 178 kg verpakkingsafval. Zonder interventie zou het totale verpakkingsafval tegen 2030 verder kunnen stijgen met 19 % ten opzichte van 2018, terwijl het plastic afval met maar liefst 46 % zou kunnen stijgen. Tegelijkertijd wordt de verpakkingsindustrie geconfronteerd met aanzienlijke administratieve lasten als gevolg van uiteenlopende nationale verpakkingsregels in de lidstaten.

In de vandaag door de Commissie gepresenteerde richtsnoeren worden de regels verduidelijkt waar de verordening inzake overheidsopdrachten verder moet worden geïnterpreteerd en op welke gebieden belanghebbenden om bijstand hebben verzocht. Zo wordt bijvoorbeeld verduidelijkt wanneer een bedrijf als fabrikant of producent wordt beschouwd en welke artikelen onder de PPWR als verpakking worden beschouwd.

Dit document beschrijft ook de beperkingen op verpakkingen voor eenmalig gebruik, de handhaving van de PFAS-beperking (perfluoralkyl en polyfluoralkylstoffen) in verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen, en de toepassing van streefcijfers voor hergebruik. Daarnaast bevat het richtsnoeren voor de toepassing van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en voor de verplichting om statiegeldregelingen op te zetten.

In de bijbehorende veelgestelde vragen (FAQ’s) wordt ingegaan op een breed scala aan praktische kwesties die belanghebbenden sinds de goedkeuring van de PPWR vorig jaar aan de orde hebben gesteld. De Commissie zal het FAQ-document zo nodig bijwerken. Het richtsnoer en de veelgestelde vragen bieden weliswaar meer duidelijkheid over de belangrijkste bepalingen van de nieuwe verpakkingsregels, maar vervangen, voegen of wijzigen de bepalingen van de verordening verpakking en verpakkingsafval niet.

Volgende stappen

Het richtsnoer van de Commissie zal in alle officiële talen van de EU worden vertaald voordat het formeel wordt aangenomen.

De Commissie zal de uitvoering van de PPWR blijven monitoren en vergemakkelijken om een soepele en doeltreffende uitrol van de nieuwe regels te waarborgen.

Er worden verschillende gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen voorbereid, onder meer inzake geharmoniseerde registratie- en rapportageformaten voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, etikettering voor afvalsortering door consumenten, het gehalte aan gerecycled materiaal in kunststofverpakkingen en criteria voor recyclebaarheid. Deze worden voorbereid in nauwe samenwerking met de lidstaten, belanghebbenden en handelspartners.

Achtergrond

De verordening betreffende verpakkingen en verpakkingsafval is op 11 februari 2025 in werking getreden. Het heeft tot doel de dringende milieu-uitdagingen als gevolg van verpakkingsafval aan te pakken, de regels voor bedrijven die actief zijn op de eengemaakte markt te harmoniseren en kansen te creëren voor bedrijven die betrokken zijn bij recycling en duurzame verpakkingsoplossingen. De verordening voert maatregelen in zoals verplichte recycleerbaarheid tegen 2030, een minimumgehalte aan gerecycled materiaal in kunststofverpakkingen en reductiemaatregelen tegen overmatig gebruik van verpakkingen. Deze maatregelen zullen de uitstoot van broeikasgassen, het watergebruik en de milieukosten in de verpakkingssector aanzienlijk verminderen.