Aan de vooravond van drie cruciale Europese toppen lanceert een brede coalitie van organisaties de campagne #StrengthenTheRope #StandWithCourage. De campagne roept Europese leiders vriendelijk maar kordaat op om hun verantwoordelijkheid op te nemen in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen met de VS en China.
Verwachtingen van het publiek zijn hoog
Uit onderzoek van strategisch adviesbureau Bubka in samenwerking met de Universiteit Gent rond verantwoord ondernemen (Responsible Business Index) blijkt dat elke organisatie een reputatie heeft op het vlak van verantwoordelijk handelen — ook organisaties die er geen aandacht aan besteden — en dat de verwachtingen van het publiek hoog zijn.
Dat geldt evenzeer voor politieke leiders. Het publiek verwacht van hen dat ze verantwoordelijk omgaan met het mandaat dat ze krijgen. Zeker nu, gezien de economische en geopolitieke spanningen met de VS en China.
Drie toppen, één cruciale week
Deze week staan drie gebeurtenissen op de agenda die het Europese leiderschap op de proef stellen:
Woensdag 12 februari: The European Industry Summit in Antwerpen
Donderdag 13 februari: The European Summit in Alden Biesen
Vrijdag 14 februari: The 62e Munich Security Conference
De campagne
Sandrine Dixson-Declève, oud-voorzitter van de Club van Rome en executive chair van Earth4All, vroeg Bubka als B Corp om een campagne op te zetten die Europese leiders vriendelijk maar kordaat op hun verantwoordelijkheden wijst.
De campagne is vanochtend gelanceerd op LinkedIn en wordt mee verspreid door het internationale klimaatplatform We Don’t Have Time. Daarnaast wordt ze vertoond in München naar aanleiding van de Munich Security Conference 2026.Bron: Earth4All