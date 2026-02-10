Aan de vooravond van drie cruciale Europese toppen lanceert een brede coalitie van organisaties de campagne #StrengthenTheRope #StandWithCourage. De campagne roept Europese leiders vriendelijk maar kordaat op om hun verantwoordelijkheid op te nemen in een tijd van toenemende geopolitieke spanningen met de VS en China.

Verwachtingen van het publiek zijn hoog

Uit onderzoek van strategisch adviesbureau Bubka in samenwerking met de Universiteit Gent rond verantwoord ondernemen (Responsible Business Index) blijkt dat elke organisatie een reputatie heeft op het vlak van verantwoordelijk handelen — ook organisaties die er geen aandacht aan besteden — en dat de verwachtingen van het publiek hoog zijn.

Dat geldt evenzeer voor politieke leiders. Het publiek verwacht van hen dat ze verantwoordelijk omgaan met het mandaat dat ze krijgen. Zeker nu, gezien de economische en geopolitieke spanningen met de VS en China.

Drie toppen, één cruciale week

Deze week staan drie gebeurtenissen op de agenda die het Europese leiderschap op de proef stellen:

Woensdag 12 februari: The European Industry Summit in Antwerpen

Donderdag 13 februari: The European Summit in Alden Biesen

Vrijdag 14 februari: The 62e Munich Security Conference

De campagne

Sandrine Dixson-Declève, oud-voorzitter van de Club van Rome en executive chair van Earth4All, vroeg Bubka als B Corp om een campagne op te zetten die Europese leiders vriendelijk maar kordaat op hun verantwoordelijkheden wijst.