Met de recente toekenning van een tweede prijs bij de International Firebird Book Awards, blijft de Nederlandse auteur Annelies George internationale lof oogsten. Haar boek, ‘Nice Doing Business with You, Ma’am’, werd erkend in de categorieën ‘cross-genre’ en ‘woman’s issues’, een prestatie die haar werk in de schijnwerpers plaatst. Het boek raakt subtiel en met humor actuele maatschappelijke discussies over diversiteit en bedrijfsvoering.

Reactie van de auteur

Annelies George, een gedreven en dynamische professional in de Nederlandse zakenwereld, heeft haar ervaringen treffend in het boek verwerkt. Het verhaal heeft zelfs CEO’s van IT-bedrijven gestimuleerd hun eigen organisatiestructuren kritisch te evalueren. Zelf zegt ze hierover: “Het is een eer om te zien dat mijn boek een gesprek op gang brengt dat onze tijd echt nodig heeft. Het is mijn bedoeling om de lezers niet alleen te informeren maar ook te inspireren om werkzaam te blijven aan een inclusievere omgeving, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten.” De erkenning voor haar werk is zowel een bevestiging van het belang van haar boodschap als een inspiratiebron voor anderen om ook bij te dragen aan een inclusievere wereld.

Impact van literatuur op ons denken

George maakt deel uit van een schrijversgroep die literatuur inzet om maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en verandering teweeg te brengen. “Door het thema te verpakken in een fictieverhaal probeer ik mensen te stimuleren na te gaan denken over bepaalde onderwerpen,” aldus George. Dit deed zij al eerder met het schrijven van de Jessie Golden Earth-serie, die de wereldwijde klimaatveranderingen en de verharding van de maatschappij als hoofdthema heeft. Ook dit werk won een prijs in Amerika. De verwachte Nederlandse release van de eerste drie delen biedt nieuw perspectief voor lezers op eigen bodem om deze cruciale thema’s te verkennen.

Over de auteur

Annelies George is afkomstig uit Bussum en schrijft in haar vrije tijd. Al jaren is zij werkzaam in de (internationale) zakenwereld in diverse (internationale) managementposities. Ondanks haar drukke agenda probeert zij tijd te vinden haar gedachtes over diverse onderwerpen op papier te zetten. In 2017 kwam zij in aanraking met een Amerikaanse coach, die als voormalig agent haar veel kon leren over de Amerikaanse uitgeverswereld. Op zijn advies vertrok ze naar een schrijversconferentie in Los Angeles waar zij de Jessie Golden Earth-serie onder de aandacht bracht van agenten en uitgevers. Door de zorg voor haar moeder (Alzheimer) kon zij echter niet op regelmatige basis naar Amerika reizen, wat haar keuze voor een uitgever beïnvloedde. Naast de ‘Jessie Golden Earth-serie’ en Nice Doing Business with You, Ma’am’, heeft zij een spiritueel boek geschreven ‘Leren te Weten Waarvandaan’ dat nog niet is gepubliceerd. Een boek over haar ervaring als mantelzorger en de slopende ziekte Alzheimer staat onder andere nog op haar agenda.