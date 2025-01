Vandaag wordt het boek Green hearts, great business van ondernemer, spreker en klimaatcoach Manon van Leeuwen feestelijk gepresenteerd in BlueCity in Rotterdam. Manon wil met ‘goed geven’ een miljoen medewerkers enthousiast te maken voor duurzame keuzes. En dat is hard nodig, want we werden de afgelopen weken weer bedolven onder de aanbiedingen met vaak verspilling tot gevolg. Dat kan volgens Manon Beter, Anders en Minder. BAM. Ze bedacht de formule GHEART voor duurzaamheidsstrijders. Want ze ontdekte dat mensen alleen veranderen als ze geraakt worden in hun hart en er op een positieve manier wordt ingespeeld op hun emotie. Haar managementboek Green hearts, great business staat vol met praktische handvatten en inspirerende voorbeelden.

Dopamine en energie

Het is 2016 als Manon van Leeuwen een confronterende docu ziet en het roer omgooit. Ze ruilt haar leasebak om voor een OV-jaarkaart en begint enthousiast met het verduurzamen van de zorgbedrijven die zij bestuurt. Daar ontdekt ze voor het eerst de enorme weerstand tegen duurzame maatregelen. Vegan bitterballen zorgen voor verhitte discussies. Elektrische auto’s worden geweigerd. En het afschaffen van watertanks wordt niet geaccepteerd. Rationele argumenten werken niet; positieve emoties en ander gedrag wel.

Gedragsverandering wordt dan ook haar passie. Want over weerstand tegen verandering zijn stapels boeken geschreven, maar de weerstand tegen duurzame maatregelen is nieuw. Die kun je niet aanpakken met de bekende managementtheorieën. Dit gaat namelijk voor het eerst over gedragsverandering die noodzakelijk is voor een situatie die zich in de toekomst afspeelt. Dit is gedragsverandering waar een lange adem voor nodig is, en die heel snel op gang moet komen. Daar heb je emotie en motivatie voor nodig. Dopamine en energie. Dat is waar Green hearts, great business over gaat.

Duurzaamheidsstrijders

Voor de duidelijkheid, dit boek gaat niet over duurzaamheid. En ook niet over weerstand tegen verandering. Green hearts, great business gaat over emotioneel raken. Want alleen dan komen mensen in beweging en gaan er dingen veranderen. Manon sprak tientallen CSO’s, ESG-leads, MVO-managers en andere friskijkers en dwarsdenkers. Al noemt zij ze liever ‘duurzaamheidsstrijders’. Op basis van die gesprekken ontwikkelde ze de succesformule GHEART. Een praktisch stappenplan waarmee je zelfs de grootste dwarsligger enthousiast krijgt voor je plannen. En groene harten kunt laten shinen.

Over de auteur

Manon van Leeuwen (Rockanje), ondernemer, spreker en klimaatcoach, werkt als bestuurder in de zorg als ze een confronterende documentaire over klimaatverandering ziet. Kort daarna verliest ze plotseling haar zus en gooit ze het roer om. Ze wil van duurzaam leven een feest maken, omdat ze leert dat mensen in beweging komen als ze worden geraakt. Zij is er zelf het levende voorbeeld van. Ze start het bedrijf Zustaina.nl waarmee ze duurzame personeelsattenties en eindejaarsgeschenken samenstelt met een mooi verhaal. Haar missie is om met ‘goed geven’ een miljoen medewerkers enthousiast te maken voor duurzame keuzes. En dat gaat goed. Dit boek sluit naadloos op die missie aan.

