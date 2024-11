Mobilane, specialist in groene wandsystemen, heeft in samenwerking met haar Duitse partner Gefässerie twee prestigieuze BuGG-awards ontvangen voor projecten in Duitsland. Het nieuwe bedrijfsgebouw van Gefässerie in Fuchsstadt werd bekroond als “Groene Gevel van het Jaar 2024” door de Bundesverband GebäudeGrün (BuGG). Daarnaast mocht het Timberjacks-restaurant in Keulen de award voor “Groene Wand Binnen van het Jaar 2024” in ontvangst nemen.

De Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) is een toonaangevende Duitse organisatie die zich inzet voor de promotie en ontwikkeling van groene daken, gevels en binnenruimtes. Jaarlijks reikt de BuGG deze prestigieuze awards uit aan de beste projecten in Duitsland, waarmee zij uitmuntendheid en innovatie in groenontwerp erkennen.

Groene gevel van het jaar

De gevel van het Gefässerie-gebouw, gerealiseerd met het MobiPanel-systeem van Mobilane, is volledig voorzien van 6.171 planten over een oppervlakte van 172 m². Dit modulaire systeem is ontworpen voor duurzame en onderhoudsarme gevelgroenprojecten, wat niet alleen een natuurlijke uitstraling biedt maar ook bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

Een uniek aspect dat bijdroeg aan het winnen van de award is het geavanceerde watermanagementsysteem, dat volledig gebruikmaakt van opgevangen regenwater om de gevel van water te voorzien. Het systeem gebruikt een capillair irrigatiedoek en een intern waterreservoir, waardoor de planten continu toegang hebben tot voldoende water zonder intensieve irrigatie. Dit automatische, duurzame systeem minimaliseert het onderhoud en zorgt voor een efficiënte bewatering die de natuurlijke watercyclus respecteert.

Groene wand van het jaar

In Keulen werd het Timberjacks-restaurant onderscheiden voor zijn 41 m² grote plantenwand, gerealiseerd met Mobilane’s LivePanel Indoor-systeem. Dit flexibele systeem maakt het mogelijk om openingen voor doorgangen en trapopgangen te integreren in het ontwerp. De wand verbetert de akoestiek en het binnenklimaat, wat de klantbeleving aanzienlijk verhoogt.

“Wij zijn trots op deze vooraanstaande erkenning door de BuGG en blijven ons samen met al onze partners inzetten voor innovatieve, duurzame groensystemen, zowel binnen als buiten” – Annelies Kieboom, Mobilane