Andrélon stapt over naar 100% gerecyclede flessen

Andrélon (Unilever) kondigt voor dit jaar grote veranderingen aan. Alle shampoo- en conditioner flessen waren al recyclebaar en het nummer 1 Nederlandse haarverzorgingsmerk** stapt nu ook over naar PCR-plastic – dat staat voor post consumer recycled plastic. Hierdoor zijn de flessen 100% gerecycled* én recyclebaar. Door deze duurzame keuze voor plastic dat al eerder gebruikt is, wordt er jaarlijks voor 28 miljoen flessen ruim 500.000 kilo nieuw plastic bespaard. De informatie op de nieuwe verpakkingen, over onder andere ingrediënten, wordt bovendien transparanter en begrijpelijker. Daarnaast krijgt de iconische schubbenfles een nieuw design – mét behoud van de vertrouwde paarse kleur.

2021: overstap naar pcr-plastic

In het begin waren de flessen van Andrélon nog van glas tot ze in 1962 van plastic gemaakt werden. Destijds een belangrijke innovatie: een verpakking die niet stuk kon vallen. En nu is er in 2021 weer een belangrijke mijlpaal: alle flessen zijn niet alleen recyclebaar maar worden vanaf dit jaar ook vervangen door 100% PCR-plastic* – dat staat voor post consumer recycled plastic, oftewel plastic dat al eerder gebruikt is.

Deze overstap betekent een grote bijdrage aan de plasticreductie: deze verandering bespaart meer dan 500.000 kilo nieuw plastic per jaar. Met het oog op duurzaam ondernemen, zowel wat betreft het transport als de plasticverwerking, werkt Andrélon hiervoor samen met een Nederlands recyclebedrijf. Dit recyclebedrijf ontvangt gebruikt plastic uit vooral Nederlandse huishoudens, waaronder gebruikte en lege Andrélon flessen. Dit plastic afval verwerken ze tot een nieuwe waardevolle grondstof waarvan Andrélon opnieuw nieuwe paarse flessen kan maken. Zo is de cirkel rond en wordt vermeden dat plastic echt afval wordt.

Al sinds 1940 is Andrélon een begrip in de badkamer, als hét haarverzorgingsmerk voor iedereen. Wat ooit begon met drie varianten shampoo – Ei shampoo, Dennen shampoo en Milky shampoo – is anno 2021 uitgegroeid tot een zeer gevarieerd assortiment met meer dan 100 producten om voor alle haarbehoeften en elk haartype een oplossing te bieden. Niet voor niets is Andrélon al jaren het bestverkochte haarmerk in Nederland.

Daarbij blijft het vertrouwde Nederlandse merk door de jaren heen voortdurend innoveren met nieuwe samenstellingen en producten (zoals Andrélon Zilver Care voor grijs haar en sulfaatvrije Krul Care lijn voor krullend haar), extra toevoegingen van plantaardige ingrediënten (zoals arganolie), verrassende stylingproducten (zoals schuimende droogshampoo) en de overgang naar duurzamere verpakkingen.

Nieuw design

De vorm van de bekende paarse schubbenfles, ooit geïnspireerd op een dennenappel en de structuur van het haar, is in de afgelopen decennia diverse keren veranderd om met de tijd mee te gaan. Zo zijn in 1995 de pastelkleurige flessen vervangen door het inmiddels zo legendarische ‘Andrélon-paars’. Ook dit jaar lanceert Andrélon een nieuw design, mét behoud van de vertrouwde paarse kleur.

Meer transparantie

Ook worden alle Andrélon shampoo en conditioner flessen dit jaar voorzien van icoontjes die in één oogopslag een belangrijk kenmerk van het product duidelijk maken. Bijvoorbeeld of de samenstelling vrij is van siliconen of sulfaten, of het geschikt is voor krullend haar (Curly Girl proof) en het exacte percentage ingrediënten van natuurlijke oorsprong. Op deze manier biedt Andrélon in één oogopslag meer transparantie over de samenstelling van Nederlands favoriete shampoo en conditioner.

Daarnaast zullen de flessen voorzien worden van extra uitleg over de ingrediënten, in begrijpelijke taal. Wie weet immers waar Argania Spinosa Kernel Oil voor staat (arganolie)? Op deze manier is makkelijker te zien en te begrijpen wat de samenstelling precies inhoudt: welke ingrediënten erin verwerkt zijn, waarom deze keuze is gemaakt en wat ze voor ieders’ haartype kunnen betekenen. Ook op de website www.andrelon.nl zal er meer informatie te vinden zijn over de meest voorkomende ingrediënten in de producten.

(*) met uitzondering van de dop

(**) o.b.v. Nielsen YTD week 32