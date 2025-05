Dinsdagavond 13 mei zijn de awards voor de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar voor de 8e keer uitgereikt in de Burgerzaal van het Stadhuis. In de categorie Ondernemer/Eigenaar won Amy Klein van De Bonte Koe Chocolade de titel Zakenvrouw van het Jaar. In de categorie Zakenvrouw van het jaar Directeur/Manager won Inez Basten-Poppe van CVD. Samira Oppenheim van Trots Werk en Advies won de titel Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar 2025 in de categorie Aanstormend Talent.

De jury benoemde de gedrevenheid, de ambitie en de visie van de winnaressen. De Rotterdamse daadkracht uit zich in een uitgesproken persoonlijke aanpak, het vermogen om zich aan te passen aan de omgeving en het inspelen op de behoeften van de markt.

Ambachtelijke chocolade

Amy Klein van De Bonte Koe vormt met haar broer de tweede generatie van het bedrijf dat het vak chocolatier naar een bijzonder niveau heeft gebracht en o.a. de viral Dubai Chocoladereep in Nederland heeft geïntroduceerd. De Bonte Koe is dé toonaangevende ambachtelijke en duurzame chocolatier van Nederland en staat voor een bredere, bewuste verantwoordelijkheid in de hele keten. Tegelijk gelooft Amy dat een ambachtelijk familiebedrijf met een rijke geschiedenis kan vernieuwen zonder zijn (historische) waarden te verliezen. In samenwerking met JINC biedt De Bonte Koe (inmiddels meer dan 150) kinderen uit kansenwijken bliksemstages, zodat ze kennismaken met ambachtelijk vakmanschap. De betrokken en duurzame aanpak heeft bijgedragen aan de B Corp-certificering. De jury is onder de indruk van de prestaties die Amy neerzet, hoe zij een lokaal familiebedrijf binnen een paar jaar tot toonaangevende marktleider heeft weten te transformeren.

Is de verkiezing nog nodig?

Stichting Rotterdamse Zakenvrouw wil beeldvorming over leiderschap en ondernemerschap inclusiever maken. De stichting wil haar eigen verkiezing het liefst zo snel mogelijk opheffen. Er is in Rotterdam gelukkig vooruitgang te zien. In het recente rapport van MKB Rotterdam “Staat van het Rotterdamse mkb” komt naar voren dat ongeveer 37% van het Rotterdamse mkb ten minste één vrouw in een oprichters- of C-level managementrol heeft. Dat ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde! Hoewel het nog niet de meerderheid is, wijst de aanwezigheid van vrouwelijk leiderschap in bijna een derde van de bedrijven op een stapsgewijze vooruitgang op het gebied van genderdiversiteit. Dit weerspiegelt de groeiende participatie van vrouwen in traditioneel door mannen gedomineerde velden, maar het onderstreept ook de kloof die nog steeds bestaat.

Locoburgemeester en wethouder Robert Simons, met o.a. Economie in zijn portefeuille, was aanwezig om de awards aan de winnaressen uit te reiken. Hij vertelde dat hij bij veel bedrijven binnenkomt en daar steeds vaker topvrouwen tegenkomt. Hij gaf een paar inspirerende voorbeelden van vrouwen in topfuncties in het Rotterdamse Stadhuis (zoals burgemeester Carola Schouten en Ingrid Coenradie) en bij het Havenbedrijf Rotterdam. Hij motiveerde de aanwezigen dan ook om hun ambities kenbaar te maken en vooral te solliciteren.