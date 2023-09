GiveMe5, een programma van stichting The Present Movement, heeft gisteravond met trots de SDG Award in ontvangst genomen. Deze prijs wordt jaarlijks in de SDG Action Week uitgereikt aan een duurzaam en impactvol initiatief dat zich inzet en inspireert om de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 te behalen. GiveMe5 nodigt hotels uit om kamers structureel beschikbaar te stellen aan economisch dakloze mensen; een groep die mede door de inflatie en woningcrisis van grote omvang is. Drie vooraanstaande Amsterdamse hotels, Kimpton de Witt, DoubleTree Hilton en Jaz Hotel nemen al deel aan het initiatief.

The Present Movement is een ondernemerscollectief dat met events, projecten, programma’s en campagnes werkt aan meer maatschappelijke winst. De beweging slaat bruggen tussen ondernemers en initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het leven van (veelal kwetsbare) mensen en/of het leven als geheel. Met GiveMe5 roepen zij specifiek de hotelbranche op om per hotel één tot en met vijf kamers structureel beschikbaar te stellen aan economisch dakloze mensen, die door een samenloop van omstandigheden zoals een faillissement, scheiding of het verlies van hun baan, hun huis hebben verloren en op straat belandden. Een periode van drie tot zes maanden geeft mensen de gelegenheid om uit de overlevingsmodus te komen en een leven op te bouwen.

Roos Meijer, programmamanager van GiveMe5 spreekt haar waardering uit over het winnen van de award: “We zijn ontzettend trots dat we de SDG Award in ontvangst hebben mogen nemen. Het is een mooie erkenning van het belang en de waarde van het GiveMe5-programma en de inzet van participerende hotels en onze vrijwilligers. Samen zetten we de kracht van hospitality in voor een humane samenleving.” Inmiddels zijn meer dan 120 deelnemers van GiveMe5 weer op de rit geholpen – een significante bijdrage aan SDG 1 (Geen armoede) en 10 (Ongelijkheid verminderen).

De SDG Award 2023

De SDG Award is een initiatief van SDG Nederland en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de SDG Action Week. De prijs eert inspirerende, impactvolle initiatieven die zich elke dag inzetten om de SDG’s voor 2030 te behalen. Uit ruim 100 inzendingen zijn 10 finalisten geselecteerd, waaronder BissBiss-Educatie en stichting Greendustry. GiveMe5 werd in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) als winnaar gekozen door een 4-koppige jury. Het is niet de eerste keer dat GiveMe5 beloond wordt met een award. In 2022 namen de initiatiefnemers de Omarmprijs in ontvangst; een prijs voor initiatieven die gelijke kansen creëren voor Amsterdammers en zich inzetten tegen armoede. Momenteel is GiveMe5 actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Samen met Start Foundation is het doel gesteld om in 2025 in 10 Nederlandse steden actief te zijn en via sterke hotelpartnerschappen 100 mensen per jaar te kunnen ondersteunen.