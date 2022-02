Brightfiber Textiles opent begin 2023 in Amsterdam de eerste 100% circulaire grondstoffenfabriek voor de mode-industrie. Deze fabriek gaat oude truien en kledingstukken verwerken tot hoogwaardige vezels en garens. Per jaar kan deze fabriek 2,5 tot 3 miljoen kilo textiel grondstoffen produceren. Dit is ongeveer gelijk aan het totale gewicht van het huishoudelijke textiel dat in Amsterdam in textielcontainers op straat wordt verzameld. De gemiddelde Amsterdammer koopt vijftig kledingstukken per jaar. 20% van deze kleding kan met de komst van deze nieuwe fabriek worden gemaakt van lokale reststromen. Ellen Mensink – oprichter van Brightfiber Textiles – wil met het opzetten van deze circulaire oplossing, modemerken aanzetten om voor volgende collecties in plaats van nieuwe wol, katoen en andere synthetische vezels, meer eigen reststromen te gebruiken.

Een grote stap naar circulaire mode in Nederland

Op dit moment bestaat slechts 1% van alle collecties in Nederland uit gerecycled materiaal. Grotendeels industrieel afval, afkomstig van spinnerijen en breifabrieken. Nieuw materiaal dus. Slechts 25% van deze gerecyclede kleding is gemaakt van consumentenafval dat grotendeels bestaat uit petflessen en niet afkomstig is van oude kleding. Vijf jaar geleden startte Loop.a life als eerste merk in Nederland met het ontwikkelen van een volledig nieuwe textielcollectie uit lokale reststromen. Hierbij wordt van oude kleding 100% circulaire knitwear gemaakt. De fabriek van Brightfiber gaat op dezelfde manier duurzame grondstoffen en garens produceren, maar dan op industriële schaal.

De ontwikkeling van circulaire mode en circulair textiel is noodzakelijk. De mode-industrie is namelijk de op één na meest vervuilende industrie ter wereld. De verwachting is dat de productie van kleding tot 2030 nog minstens met 60% zal stijgen. Gevolg: meer vervuiling en nog meer afval. Door het productieproces van Brightfiber worden materiaal én kleuren hergebruikt. Daarmee worden niet alleen duizenden liters water per trui bespaard maar zijn ook geen chemicaliën en verfstoffen nodig gedurende het productieproces. Kortom deze nieuwe fabriek is dé oplossing over de groeiende onvrede richting de fast fashion industrie.

Samenwerking – partners – wereldwijd de eerste circulaire productieketen

Brightfiber Textiles B.V. is een spin-off van Brightloops B.V. en het merk Loop.a life. Met een grote partij oude truien startte Loop.a life destijds met het handmatig sorteren en opschonen in de sorteerfabriek van Wieland Textiles in Wormerveer. Van dit zogeheten post consumer materiaal heeft Loop.a life sindsdien vijf circulaire garens ontwikkeld voor eigen collectie. Twee jaar geleden lanceerde Wieland Textiles de Fibersort machine, een wereldwijde innovatie waarbij lokaal consumentenafval geautomatiseerd wordt gesorteerd op kleur en samenstelling. Brightfiber Textiles (vervezeling) is de volgende stap in dit proces.

Nieuwe kennis ontwikkelen en innoveren is broodnodig

Normaal gesproken gaan lokale reststromen vier keer de wereld rond voordat ze in onze kleding terugkomen. Ook is nog steeds op flinke schaal sprake van kinderarbeid. Lokaal produceren voorkomt dit, scheelt transportkilometers en creëert bovendien nieuwe werkgelegenheid. Post consumer materiaal recyclen is echter erg complex omdat het gaat om verschillende structuren, composities en kleuren. Op dit werk zit eigenlijk niemand op te wachten. Zeker niet de mode-industrie die soms twaalf tot vierentwintig collecties per jaar lanceren. Dit is dan ook de reden dat Brightfiber van het Ministerie I&W – Afdeling Circulaire Economie – een deel van de financiering voor de nieuwe fabriek heeft ontvangen om de productie en het gebruik van circulair textiel en mode in Nederland te stimuleren.

“In vijf jaar hebben wij vanuit Loop.a life veel geleerd,” aldus Mensink. “We hebben zelf materiaal aangekocht en door de verschillende stappen van de productieketen geleid. Uit ervaring weten we welke sorteerstromen leiden tot kwalitatieve grondstoffen, mooie garens en eindproducten. In de opmaat naar de nieuwe fabriek is Brightfiber bezig met een grootschalig garenontwikkeltraject. Wij doen dit samen met Europese spinners, lokale breiers, Nederlandse merken, Wieland Textiles en de Provincie Noord Holland. Ons doel is om van de vijf verschillende grote reststromen in deze regio, nieuwe garens te ontwikkelen. De Brightfiber fabriek gaat hiervoor de grondstoffen produceren.”

Dichterbij produceren en kennis ontwikkelen, draagt bij aan het leren, innoveren en gezamenlijk opschalen naar grotere hoeveelheden. Dat is broodnodig volgens Mensink. Door alle ‘groene’ marketing rondom duurzaam, circulair en recycling, denkt de consument onterecht dat er al veel gebeurt op gebied van circulair textiel. Maar niets is minder waar. Daar komt nu verandering in. Loop.a life heeft aantoonbaar gemaakt dat het kan: van lokale reststromen prachtige kleding maken. Met de komst van de Brightfiber fabriek wordt deze capaciteit opgeschaald en kunnen veel meer merken dit mogelijk maken.