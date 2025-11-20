Vandaag bood Amsterdam Circular, een initiatief van de Gemeente Amsterdam en het AMS Institute, een podium aan twintig circulaire ondernemers, beleidsmakers, financiers, experts en de wethouder om samen in gesprek te gaan over de toekomst van ketenfinanciering. Amsterdam loopt hierin als Europese koploper voorop: er wordt niet geïnvesteerd in één bedrijf, maar in de gehele waardeketen. Het succes van deze aanpak is inmiddels bewezen, samenwerking binnen de keten is dé sleutel om duurzame ondernemingen toekomstbestendig te maken en om de klimaatdoelen daadwerkelijk te realiseren.

Ketenfinanciering binnen een circulaire economie betekent dat de financiering van een product of materiaal over de hele keten, van grondstof tot hergebruik, wordt georganiseerd, in plaats van dat elke partij alleen zijn eigen deel financiert. Het doel is om circulaire bedrijfsmodellen financieel haalbaar te maken door samenwerking tussen ketenpartners en financiers. Wereldwijd hebben circulaire ondernemingen moeite om te groeien binnen traditionele durfkapitaalmodellen.*

Guy Vincent, initiatiefnemer van het programma Amsterdam Circular, ondervindt dit tijdens zijn werk met circulaire accelerators: “Circulariteit vraagt om samenwerking binnen de hele keten. Traditioneel durfkapitaal, dat gericht is op lineaire start-ups, sluit vaak niet aan bij de behoeften van circulaire start-ups. Deze bedrijven hebben meer nodig dan alleen financiering: ze hebben partners nodig die hun missie delen. Daarom moet de focus verschuiven van individuele bedrijven naar complete circulaire waardeketens. Vanuit investeerdersperspectief zien we dat dit ook essentieel is om het financiële risico effectief te spreiden.”

In plaats van te investeren in afzonderlijke bedrijven, ondersteunt de stad complete waardeketens. Sinds de start van het programma in 2023 hebben investeerders gezamenlijk 30 miljoen euro geïnvesteerd. Dit kapitaal heeft 40 startende ondernemers in staat gesteld hun circulaire initiatieven verder te ontwikkelen en te laten groeien.

Bewezen succes

De cicrulaire start-ups Droppie en Primal Soles doen sinds 2024 mee aan het Amsterdam Circular programma, met succes.

“Het voelt krachtig om samen met andere circulaire ondernemers op te trekken. Het programma heeft ons veel inspiratie gegeven over ketenfinanciering en hoe we dit kunnen toepassen op onze recyclingsystemen om verder te ontwikkelen en op te schalen. We zijn dankbaar dat we onderdeel zijn van een ecosysteem dat échte samenwerking mogelijk maakt,” zegt Stef Traa, oprichter van Droppie.

”Primal Soles begon met een goed startkapitaal om de productie van de allereerste volledig recyclebare inlegzool op te zetten. Mooi, maar voor groei was meer nodig. Door funding vanuit verschillende hoeken hebben we de volgende stap kunnen zetten. Dit heeft geleid tot het winnen van de Most Innovative Product of the Year Award voor de introductie van ‘s werelds eerste volledig circulaire hotel slippers,’’ vertelt David Even, één van de oprichters van Primal Soles.

Circulair gebouwde omgeving

Vandaag vond de vierde Amsterdam Circular Ecosystem Day plaats – onderdeel van het Amsterdam Circular Programma – volledig gewijd aan ketenfinanciering voor startende ondernemers in de circulair gebouwde omgeving.

“Een circulaire stad bouw je samen. Dat betekent dat niet alleen materialen, maar ook kennis en financiering hun weg moeten vinden door de hele keten, van producent tot gebruiker. Ondernemers, bewoners en de gemeente trekken daarbij samen op, zodat goede ideeën ook echt tot uitvoering komen. Zo maken we circulariteit zichtbaar in de stad én in de lokale economie,” aldus Zita Pels, wethouder duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie bij de Gemeente Amsterdam.

Het doel van Amsterdam Circular is om de circulaire community te laten groeien en zoveel mogelijk start-ups en scale-ups de mogelijkheid te geven om door te ontwikkelen. Daarvoor staat de volgende editie al op de agenda: maandag 30 maart 2026. Nederlandse oprichters kunnen zich hier aanmelden (tot 6 februari 2026).

*Bron: The Circular Gap Report Finance

Foto: Wethouder gemeente Amsterdam: Zita Pels (midden vooraan), initiatiefnemer programma Amsterdam Circular: Guy Vincent (linksvoor) en circulaire ondernemers: Blade-Made, CyBe, Leafy, Sustonable, renset, thusthat, npsp, upcourt, cooloo