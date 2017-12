AMS richt ’s werelds eerste leerstoel voor duurzame transformatie op

Antwerp Management School (AMS) kondigde vandaag de benoeming van dr. Wayne Visser aan als de eerste leerstoelhouder in duurzame transformatie (Sustainable Transformation) op wereldvlak. Hiermee versterkt AMS haar langdurige engagement om de leiders van de toekomst voor te bereiden op de globale uitdagingen waar we voor staan. De school wil een dynamische kracht zijn voor duurzame verandering door business. De leerstoel wordt ondersteund door BASF Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en Randstad België.

Paul Matthyssens, decaan van AMS: “We leven in tijden van ongelofelijke onzekerheid. Managers en leiders moeten durven keuzes te maken. We verwachten van onze studenten dat ze geëngageerd zijn, dat ze niet alleen toegevoegde waarde willen creëren voor hun bedrijf en zijn shareholders, maar ook toegevoegde waarde creëren voor de maatschappij en het ecosysteem waar zij deel van uitmaken.”

Professor Visser wordt alom geprezen als global thought leader in duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hij is erkend als een top 100 thought leader in Trustworthy Business en een top 100 leider in mondiale duurzaamheid. Bovendien ontving hij de Global CSR Excellence & Leadership Award. Zijn werk als een strategieanalist, duurzaamheidsadviseur, MVO-expert, futurist en professioneel spreker heeft hem voor meer dan 150 klanten al naar 74 landen gebracht in de voorbije 30 jaar.

“Ik ben enthousiast over deze nieuwe rol,” zegt Wayne Visser. “Duurzame transformatie en geïntegreerde waarde zijn de voedingsbodem van een positieve, door oplossingen gedreven aanpak van onze mondiale uitdagingen. Het erkent dat de MVO- en duurzame bedrijfsagenda is verschoven naar het transformeren van ons economisch systeem, het heroverwegen van onze bedrijfsmodellen en het herontwerpen van onze producten en diensten. Dit is de volgende industriële revolutie.”

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Onze havengemeenschap heeft reeds enkele jaren geleden koers gezet naar een toekomst die uitgebouwd wordt rond duurzame economische modellen. We zijn ervan overtuigd dat dit transitieproces de elementen bevat die ons zullen helpen om een antwoord te bieden op de mondiale, maar ook lokale uitdagingen die zich vandaag aftekenen, zoals de klimaatproblematiek, mobiliteit en digitalisering. Met de benoeming van Wayne Visser als leerstoelhouder in duurzame transformatie trekken we in Antwerpen een indrukwekkende spreker en thought leader aan, die voor de nodige inspiratie zal zorgen.”

Eddy Annys, managing director van Randstad: “Al van bij de oprichting van Randstad in 1960 was stichter Frits Goldschmeding zich bewust van de impact van werk op het individu en op de samenleving. Met individu en samenleving ga je niet lichtzinnig om, vandaar dat vanaf dag één waardengericht handelen met de focus op een eerlijke en inclusieve samenleving hoog in het vaandel stond. Die visie vinden we terug in de leerstoel voor duurzame transformatie en in het ideeëngoed van prof. Wayne Visser. We zullen in dit partnership samenwerken aan het ontwikkelen en delen van informatie en aan tools die bedrijven zullen helpen om hun menselijk potentieel in te zetten ten voordele van individu, onderneming en samenleving.”

Wouter De Geest, CEO van BASF: “Iedereen een leefbare toekomst bieden met een toegenomen levenskwaliteit, dat is de grote uitdaging waar we als maatschappij voor staan. De chemie heeft daar een grote verantwoordelijkheid en bijdrage in. Daarom zet BASF al jarenlang in op het verduurzamen van haar productieketens en haar producten door innovatie. Maar we kunnen dit niet alleen, hiervoor is interactie noodzakelijk over sectoren en sociale groeperingen heen. Als stichtend lid van de Chair on Sustainable Transformation van AMS binnen de overkoepelende structuur van het ‘Antwerp Knowledge Center on Sustainability’ van de Universiteit Antwerpen/AMS, willen we samenwerken met prof. Wayne Visser om de transformatie te stimuleren via leadership groups en door de integratie van duurzaamheid in alle curricula van de studenten van AMS en UAntwerpen.”

Professor Visser zal, naast toegepast onderzoek, corporate leadership groups oprichten om duurzame transformatie op vlak van veerkrachtige, digitale, toegankelijke-, circulaire en welzijnseconomieën te bevorderen. De ontwikkeling van een nieuwe Master in Sustainable Transformation staat eveneens op de agenda, alsook blended learning- en op-maat-gemaakte programma’s voor bedrijven.

Deze ontwikkelingen ondersteunen de implementatie van de Principles for Responsible Education (PRME) van de Verenigde Naties die AMS heeft ondertekend.

Over Wayne Visser:

Visser is auteur van 27 boeken en meer dan 320 andere publicaties, met gastcolumns voor The Guardian, The HuffPost en het World Economic Forum. Hij was Strategieanalist bij Capgemini en Directeur Sustainable Services bij KPMG. Hij is ook Fellow aan de Universiteit van Cambridge voor Sustainability Leadership, Buitengewoon Professor aan de Gordon Institute for Business Science in Zuid-Afrika, Founder van CSR International en Directeur van Kaleidoscope Futures.