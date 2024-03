Europese climate-tech startups kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de derde editie van de Amazon Sustainability Accelerator (ASA). De accelerator staat open voor bedrijven die zich richten op Consumentenproducten, Circulaire Economie, Energie in Gebouwen en Verpakkingen – vier categorieën die het groeiende duurzame startup-ecosysteem weerspiegelen. Dit jaar wordt de ASA uitgevoerd in samenwerking met EIT Climate-KIC, Europa’s klimaatinnovatiehub, en Founders Intelligence, adviesbureau voor innoviestrategieën en onderdeel van Accenture.

De Amazon Sustainability Accelerator heeft als doel ondernemers de juiste vaardigheden en mogelijkheden bij te brengen om hun bedrijf te laten groeien en een positieve invloed op het milieu te hebben. Sinds de lancering in 2022 heeft de accelerator meer dan 25 startups in het VK en Europa ondersteund en is meer dan US $1 miljoen aan subsidies en kredieten verstrekt. De bedrijven werden tevens geholpen bij het verhogen van hun omzet met 700% en het ophalen van meer dan €18,7 miljoen.

Terrawaste, een Nederlandse ontwikkelaar van afvalrecyclingtechnologie, nam vorig jaar deel aan de Accelerator. Het bedrijf heeft een chemische recyclingtechnologie ontwikkelt die niet-recycleerbaar droog, nat en gemengd kunststofafval omzet in waardevolle, koolstofnegatieve materialen.

Uitbreiding van de Amazon Sustainability Accelerator

ASA deelnemers zullen dit jaar samenwerken met experts uit Amazons Sustainability, Climate Pledge Fund en Climate Pledge Friendly teams, workshops volgen en mentoring krijgen. Ook zullen zij profiteren van een op maat gemaakt programma dat hen helpt bij de uitdagingen omtrent het starten en opschalen van een duurzaam bedrijf. Amazon en EIT Climate-KIC zullen deelnemers begeleiden bij een Climate Impact Assessment, waarbij ze leren hoe ze de klimaatimpact van hun bedrijf kunnen bepalen en strategieën kunnen ontwikkelen om hun ecologische voetafdruk te verbeteren. Deelnemers ontvangen tenslotte ook een beurs en Amazon Web Services (AWS)-credits.

De Accelerator bestaat dit jaar uit een nieuw onderdeel: de ClimateTech Pilot Challenge. Hierin worden startups verwelkomt die verder staan dan het testen van prototypes en reeds bezig zijn met het genereren van inkomsten en uitbreiden van hun activiteiten (Tech Readiness Level 6 en hoger). Deze bedrijven nemen later in het jaar deel aan een kortere, intensieve vier weken durende versie van de Accelerator. Zij zullen tevens pitchen voor de kans om met verschillende afdelingen van Amazon aan een pilotproject te werken. Een pilot voor opkomende technologieën kan tussen de $50.000 tot $2 miljoen opleveren, afhankelijk van de duur en omvang.

Zak Watts, Amazon’s Director of Sustainability in Europa: “Ons doel is om van de Amazon Sustainability Accelerator het beste programma ter wereld te maken voor ondernemers om baanbrekende duurzame producten en technologieën te creëren. We willen startups helpen hun dromen te verwezenlijken om een bedrijf op te bouwen met unicornpotentieel. Ik ben ontzettend blij dat we de accelerator dit jaar kunnen uitbreiden naar nieuwe categorieën en sectoren, en ook startups in een later stadium kunnen verwelkomen. We willen hun groei stimuleren en het potentieel an een duurzamere economie realiseren.”

Kirsten Dunlop, Chief Executive Officer, EIT Climate-KIC: “Dit jaar breidt de Accelerator uit naar startups die zich richten op decarbonisatie, circulariteit en veerkrachtige waardeketens. Deze uitbreiding weerspiegelt de noodzaak om een fundamentele verschuiving in duurzame bedrijfspraktijken en levensstijlen te versnellen die minder energie, grondstoffen en materialen verbruiken. Het bevestigt onze inzet om impactgericht ondernemerschap te stimuleren voor een rechtvaardige, klimaatbestendige en mooie toekomst voor iedereen.”

Ezra Konvitz, Director & Head of Accelerators, Founders Intelligence: “Pioniers op het gebied van klimaat en duurzaamheids spelen een cruciale rol in het koolstofvrij maken van de economie. Schaalgrootte en toegang tot markten blijven echter grote uitdagingen. De waardevolle rol van grote industriële spelers zoals Amazon bij het overwinnen van deze hindernissen als partners en kopers van hun opkomende technologieën en diensten, wordt vaak over het hoofd gezien. Daarom is Founders Intelligence erg enthousiast om steun te bieden aan een ambitieuze nieuwe Pilot Challenge met topoprichters die klaar zijn om hun bedrijf en impact samen met Amazon op te schalen.”

De Amazon Sustainability Accelerator bestaat uit vier categorieën:

Consumentenproducten: Startups in een vroeg stadium die duurzame en innovatieve fysieke consumentenproducten ontwikkelen, die onlangs zijn gelanceerd of op het punt staan om op de markt te worden gebracht.

Startups in een vroeg stadium die duurzame en innovatieve fysieke consumentenproducten ontwikkelen, die onlangs zijn gelanceerd of op het punt staan om op de markt te worden gebracht. Circulaire economie: Startups die oplossingen ontwikkelen die de levensduur van producten verlengen door middel van omgekeerde logistiek, reparatiemogelijkheden die toegankelijk zijn voor eindgebruikers en meer.

Startups die oplossingen ontwikkelen die de levensduur van producten verlengen door middel van omgekeerde logistiek, reparatiemogelijkheden die toegankelijk zijn voor eindgebruikers en meer. Energie in gebouwen: Startups die zich richten op het helpen decarboniseren van gebouwen door middel van AI en geavanceerde materialen.

Startups die zich richten op het helpen decarboniseren van gebouwen door middel van AI en geavanceerde materialen. Verpakking: Startups die innovatieve verpakkingsmaterialen creëren, closed-loop herbruikbare systeemtechnologie en meer.

Amazon, EIT Climate-KIC en Founders Intelligence hebben een team van vooraanstaande startup- en duurzaamheidsexperts bij elkaar gebracht om zitting te nemen in het selectiecomité:

Ben Honan, Investment Lead, Climate KIC

Sandra Steving Villegas, Partner, Founders Intelligence

Mark Rushmore, Founder, SURI, and previous Accelerator participant

Kirsty Macdonald Investment Principal, JamJar

Phoebe Wang, Investment Partner, Climate Pledge Fund

Zak Watts, Director, Europe Sustainability, Amazon

Chris Atkins, Director, Worldwide Operations, Amazon

Thais Blumer, Head of EU Packaging, Amazon

Sebastian Pashaei, Sustainability Operations Manager, Amazon

Ishna Berry Head of EU Marketplace Sustainability, Amazon

Janeva Morfaw, Head of Product Sustainable Selection, Amazon

De deadline voor aanvragen voor het eerste cohort gericht op consumentenproducten is 25 maart 2024. Succesvolle aanvragers in dit cohort worden in het voorjaar bekendgemaakt. De deadline voor het tweede cohort dat zich richt op de Circulaire Economie, Energie in gebouwen en verpakkingen is 31 juli 2024. Succesvolle aanvragers in dit cohort worden in het najaar bekendgemaakt. Startups kunnen zich vanaf vandaag hier online aanmelden: https://sell.amazon.nl/programmas/sustainability-accelerator