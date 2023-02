Amazon kondigt vandaag aan dat het ’s werelds eerste zeewierboerderij op commerciële schaal tussen offshore windturbines financiert. Het project, bekend als North Sea Farm 1, wordt gebouwd in een windmolenpark op zee voor de kust van Nederland. Het heeft als doel om zeewierteelt te testen en te verbeteren, en tegelijkertijd onderzoek te doen naar het potentieel van zeewierboerderijen om koolstof vast te leggen.

Door de zeewierboerderij te plaatsen in de onbenutte ruimte tussen de windturbines, kan het project van start gaan op de intensief gebruikte Noordzee. Als de sector bij goede resultaten verder opschaalt over de ruimte die dan wordt ingenomen door windmolenparken – naar verwachting ongeveer 1 miljoen hectare tegen 2040 – zou dit jaarlijks mogelijk miljoenen tonnen CO 2 kunnen verminderen.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van wetenschappelijke onderzoekers en partners uit de zeewierindustrie, onder leiding van de non-profit zeewier-sectororganisatie North Sea Farmers (NSF). Naar verwachting zal de zeewierboerderij eind dit jaar operationeel worden. Het consortium hoopt dat North Sea Farm 1 uitgroeit tot een blauwdruk voor offshore zeewierteelt over de hele wereld.

Amazon stelt €1,5 miljoen beschikbaar om deze unieke zeewierboerderij op te richten en een jaar lang wetenschappelijk onderzoek te doen naar CO 2 -reductie door zeewierteelt. De investering komt via Amazons wereldwijde Right Now Climate Fund van $100 miljoen. Met dit fonds legt Amazon zich toe op het ondersteunen van op de natuurgebaseerde oplossingen, naast het werk dat het bedrijf doet om CO 2 neutraal te worden. Hiervan is €20 miljoen toegewezen aan projecten in heel Europa, om biodiversiteit te beschermen en de natuur te behouden, te herstellen en te verbeteren op de plekken waar Amazon actief is.

North Sea Farm 1 moet de katalysator vormen voor opschaling van de zeewiersector. Deze financiering voorziet in de investeringen die nodig zijn voor het bouwen van een zeewierboerderij van 10 hectare, die naar verwachting in het eerste jaar ten minste 6.000 kg vers zeewier zal produceren.

Deze financiering zal North Sea Farmers ondersteunen bij het analyseren en verbeteren van de productiemogelijkheden van de zeewierboerderij. Tegelijkertijd zullen onderzoekers het potentieel van zeewierboerderijen om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen onderzoeken en de impact van grootschalige zeewierteelt modelleren. De non-profit organisatie hoopt dat deze bevindingen bijdragen aan een beter inzicht in verantwoorde en commercieel haalbare opschaling van de industrie. North Sea Farm 1 en toekomstige soortgelijke projecten zullen ook een kans bieden om banen te creëren binnen de zeewierproductie of bij het produceren en vermarkten van zeewierproducten.

Roeland Donker, Country Manager van Amazon Nederland: “Net als bomen absorbeert zeewier koolstof uit de atmosfeer wanneer het groeit. Het kan ook worden gebruikt om biologisch afbreekbare verpakkingen en voedsel- en modeproducten te maken. We zijn enorm enthousiast om te investeren in zo’n belangrijk project, dat de Europese zeewiersector een aanzienlijke impuls kan geven.”

De evolutie van landbouw in de Noordzee

North Sea Farmers (NSF) maakt zich sinds 2014 sterk voor de zeewiersector in Europa. De non-profit organisatie zal het project leiden en samenwerken met een consortium van organisaties uit heel Europa, die betrokken zijn bij de gehele productieketen van zeewier. Hieronder vallen onderzoekers Plymouth Marine Laboratory, Deltares en Silvestrum Climate Associates, zeewierextractfabrikant Algaia en Marine Contractor Van Oord.

Eef Brouwers, Manager Farming en Technologie bij NSF: “In potentie kunnen tot 85.000 voltijdbanen worden gecreëerd in de Europese zeewiersector indien North Sea Farm 1 in de toekomst wordt opgevolgd door vergelijkbare zeewierboerderijen in de windmolenparken op de Noordzee. Deze banen zouden niet alleen betrekking hebben op de boerderijen op zee, maar ook op de productie en verkoop van producten op basis van zeewier op land.”

Als onderdeel van het Right Now Climate Fund om op de natuur gebaseerde projecten in Europese gemeenschappen te financieren, heeft Amazon al geïnvesteerd in een fonds voor natuur- en wildherstel in Frankrijk, een herbebossingsprogramma in Italië, een programma voor stadsvernieuwing in Duitsland en een project voor herbebossing en boomaanplant in het VK. Daarnaast heeft Amazon het behoud en herstel van bossen in de Appalachian Mountains in de Verenigde Staten gefinancierd, het Agroforestry and Restoration Accelerator-programma in het Braziliaanse Amazonewoud en is Amazon een belangrijk lid van de LEAF Coalition, een nieuw wereldwijd publiek-privaat initiatief om ten minste $1 miljard te mobiliseren voor de bescherming van de tropische regenwouden in de wereld.

Over Amazon

Amazon wordt geleid door vier principes: Obsessie voor klantgerichtheid in plaats van concurrentiefocus, passie voor innovatie, toewijding aan operationele uitmuntendheid en langetermijndenken.

Over The Climate Pledge

Amazon is medeoprichter en eerste ondertekenaar van The Climate Pledge, een verbintenis om tegen 2040 netto-nul koolstof te bereiken. In het kader hiervan werken meer dan 400 ondertekenaars in 55 sectoren en 35 landen samen aan initiatieven voor natuurbehoud en investeringen in koolstofarme technologieën.

Over het Right Now Climate Fund van Amazon

In september 2021 kondigde Amazon aan dat het €20 miljoen van zijn Right Now Climate Fund van $100 miljoen zal investeren in op de natuur gebaseerde projecten in heel Europa. Deze projecten bieden milieuvoordelen, zoals beperking van de klimaatverandering en herstel van de biodiversiteit, maar ook sociale voordelen van het creëren van banen tot toegang tot de natuur. Kom hier meer te weten over de duurzaamheidsinspanningen van Amazon.

Over North Sea Farmers

North Sea Farmers (NSF) is een onafhankelijke sectororganisatie zonder winstoogmerk voor de Europese zeewierindustrie. NSF heeft een ledenbestand van meer dan honderd bedrijven, pionierende starters, onderzoeksinstellingen, NGO’s en andere belanghebbenden. Door deze leden in staat te stellen hun zeewierambities waar te maken hoopt NSF een innovatieve en welvarende sector in Europa tot stand te brengen. NSF werkt in de gehele zeewierwaardeketen en faciliteert kennisuitwisseling over duurzame zeewierteelt, productie, marketing, onderwijs, beleid en onderzoek, en faciliteert gezamenlijke innovatieprojecten. De activiteiten van NSF zijn voornamelijk gericht op, maar niet beperkt tot, het grotere Noordzeegebied. Voor North Sea Farm 1 staat North Sea Farmers aan het hoofd van een consortium van partnerorganisaties uit heel Europa die betrokken zijn bij de hele productieketen van zeewier. Hiertoe behoren onderzoekers Plymouth Marine Laboratory, Deltares en Silvestrum Climate Associates, producenten van zeewierextracten Algaie en marine contractor Van Oord.

Foto: Een CGI-afbeelding die laat zien hoe zeewierteelt tussen offshore windturbines eruit zou kunnen zien. ( Smartland)