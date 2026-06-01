Met de financiering van het Nationaal Groenfonds verdubbelt de productie van CircuFloc kartonwol. Deze financiering maakt de doorbraak mogelijk naar stikstof- en klimaatvriendelijke bouw. Hard nodig, zeker nu de MPG‑normen (Milieuprestatie Gebouwen) per 1 juli 2026 verder worden aangescherpt.

De bouwsector staat onder druk: door stikstofbeperkingen lopen projecten vast, terwijl de klimaatdoelen onverminderd dichterbij komen. Juist nu is er behoefte aan betaalbare en direct toepasbare bouwmaterialen met een extreem lage milieu-impact.

Door de financiering van het Nationaal Groenfonds kan de Nederlandse scale-up CircuSol Insulation uit Deventer zijn productiecapaciteit van het innovatieve isolatiemateriaal CircuFloc kartonwol verdubbelen. Hierdoor komt een opschaling op gang die de sector helpt om sneller, schoner en betaalbaarder te bouwen.

CircuFloc kartonwol is een inblaasbare isolatie, gemaakt van reststromen uit de papierindustrie, toepasbaar in vloeren, wanden en daken. Het materiaal heeft een lage densiteit van circa 38 kg/m³ en een lambda-waarde van 0,038, waardoor het zich technisch kan meten met gangbare isolatiematerialen en eenvoudig te verwerken is op de bouwplaats.

“Met deze financiering ondersteunen wij de productie van biobased toepassingen, waardoor de bouw kan verduurzamen zonder stil te vallen. Dit past goed binnen onze portefeuille, waarin wij ook de teelt van gewassen en de verwerking daarvan in biobased materialen stimuleren,” vertelt Dick Boddeus, hoofd Financieringen Nationaal Groenfonds.

Restmateriaal wordt strategisch bouwmateriaal

CircuFloc kartonwol wordt gemaakt van reststromen uit de papierindustrie en legt CO2 vast in plaats van het uit te stoten. Het materiaal onderscheidt zich door een uitzonderlijk lage milieu-impact. Met een Milieu Kosten Indicator (MKI) van €0,02 per m² per Rd (Resistance Declared) heeft CircuFloc de laagste score van alle gangbare isolatiematerialen in Nederland. Ter vergelijking: glaswol heeft een MKI van €0,13, PIR-isolatie €0,20, cellulose €0,12, steenwol €0,09 en zelfs houtvezel heeft nog een MKI van €0,06. Dit betekent dat CircuFloc een tot wel 80–90% lagere milieu-impact heeft dan veel gebruikte isolatiematerialen.

“Precies daarom kiest Lammertink Isolatie bewust voor CircuFloc kartonwol,” aldus Sjoerd Grobbink, Commercieel Directeur van Lammertink Isolatie: “Dit is een onderscheidend aspect waarmee het product zich duidelijk positioneert ten opzichte van de concurrentie.”

Door de combinatie van circulaire grondstof, schaalbaarheid en betaalbaarheid is CircuFloc kartonwol breed toepasbaar in de woning- en utiliteitsbouw.

Urgentie voor de bouw neemt snel toe

De opschaling komt precies op tijd voor de bouwsector. De stikstofruimte is schaars en vanaf 1 juli 2026 worden de MPG-normen (Milieuprestatie Gebouwen) fors aangescherpt. Voor nieuwe kantoorgebouwen gaat de MPG-eis met zo’n 15% omhoog. Dat betekent dat veel bestaande ontwerp- en materiaalkeuzes niet meer vanzelfsprekend voldoen.

Circulaire isolatie met een extreem lage MKI wordt daarmee een doorslaggevende factor om projecten vergund en haalbaar te houden. Materialen die CO2 opslaan in plaats van uitstoten zijn geen luxe meer, maar noodzaak.

“CircuFloc is daar een goed voorbeeld van,” zegt Geert Dirkse – Sectormanager Bouw en Circulariteit, Rabobank Nederland: “Door CO2-opslag is de milieu-impact aanzienlijk lager dan bij minerale isolatiematerialen. Bovendien kunnen de vezels opnieuw worden ingezet in het productieproces.”

Brede beweging in de sector

Deze beweging richting circulaire alternatieven wordt al breed gedragen.

Zo stelt Sam van Hooff, duurzaamheidsmanager bij Dura Vermeer: “Wij hanteren ‘biobased tenzij’-beleid. Opschaling zoals bij CircuFloc kartonwol helpt om vaker voor biobased isolatie te kiezen.”

Ook Dick van Ginkel, Technisch Innovatie Manager van TBI Woonlab, verklaart: “De meest duurzame grondstof is de grondstof die er al is. CircuFloc laat zien hoe reststromen uit de papierindustrie een tweede leven krijgen als hoogwaardig isolatiemateriaal, met een milieu-impact die conventionele alternatieven ver achter zich laat. Dat is circulair denken zoals het bedoeld is: geen afval, maar waarde. Voor TBI is dit precies het soort innovatie dat helpt om onze woningbouwopgave te verbinden met een echte materiaaltransitie.”

Elmer van Gurp, Algemeen directeur van ISOEnergy, bevestigt: “Alles komt hier samen: circulair, schaalbaar en praktisch toepasbaar. Dit is een materiaal dat door ons wordt omarmd en klaar is om als nieuwe standaard toegepast te worden.”

Financiering zorgt voor doorbraak

De samenwerking tussen het Groenfonds en CircuSol is een voorbeeld van hoe gerichte financiering de doorbraak van duurzame innovaties kan versnellen.

“Wij zien het als onze taak om oplossingen die het verschil kunnen maken een stap verder te helpen,” aldus Boddeus, Nationaal Groenfonds: “CircuFloc kartonwol combineert alles wat nodig is: circulair, biobased, opschaalbaar en direct inzetbaar.”

Jan Tabak, Directeur CircuSol Insulation vult aan: “De bouwsector zoekt naar oplossingen die tegelijk CO2 reduceren, schaalbaar zijn en nu al toepasbaar. Dankzij deze opschaling kunnen wij dat ontbrekende puzzelstuk leveren.”